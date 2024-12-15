舊金山龍捲風警報 路樹倒、號誌燈故障 華人：好像颱風

舊金山灣區14日清晨出現罕見的龍捲風警報，範圍在舊金山、中半島以北。（美聯社）

舊金山 灣區14日清晨出現罕見的龍捲風 警報，範圍在舊金山、中半島以北。住在中半島的華人 表示，的確感受到前一晚的風雨明顯較大，尤其是14號凌晨時段，風雨交加，有「颱風」的感覺，但沒有感覺到「龍捲風」的威力，但因為以前在台灣太常經歷颱風了，所以並不感到特別害怕。

14日清晨的龍捲風警報範圍是舊金山市中心、聖馬刁縣的部分地區包括德利市（Daly City）、布里斯本（Brisbane）和柯爾瑪（Colma）。警報內容是建議人們「立即躲起來，移動到堅固建築物最低層的內部房間。避開窗戶並保護自己免受飛濺碎片的傷害。如果在戶外或車內，請移至最近的堅固避難所並保護自己免受飛濺碎片的傷害。」

台北駐舊金山經濟文化辦事處新聞官郭卉蓁表示，她14日上午從中半島北邊一路往南開，發現路樹倒了不少、地上一片泥濘，且有些路段的交通號誌燈也停擺，有些告示牌也明顯損毀，後來才得知14日清晨舊金山發布龍捲風警報。