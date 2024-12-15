舊金山市長專欄／走過6年半 布里德感謝市民支持

市長布里德即將卸任，她表示， 懷念與華埠的互動，並深深感謝在她面對挑戰時所給予的堅定支持。（記者王子涵／攝影）

在過去六年半擔任舊金山 市市長，是我一生中最大的榮幸。在此，我想表達我最深深的感謝，感謝您在我面對本市歷史上前所未有的挑戰時所給予的堅定支持。

從以最公平的方式服務我們的社區、確保安全、住房，以及支持小商業，到向社區組織投入前所未有的資源，以幫助移民、兒童、長者及其家庭，我始終致力於為這座我們共同擁有的城市帶來積極的改變。

防疫挑戰與力拚復甦

前市長李孟賢不幸逝世後，我臨危受命接任市長一職。不久後，舊金山市開始感受到新冠疫情 的全球性影響。作為首個採取行動的主要美國城市，我們做出了艱難的關閉決定，挽救了位無數長者和弱勢居民的生命。

疫情對我們的居民和商戶產生深遠影響，影響了方方面面。為應對這些挑戰，我們不遺餘力地確保每個人都能接種疫苗，保護租客，確保食物供應，設立學習中心以支持教育和家庭，並向小商業主提供財務援助，包括補助金和貸款，同時始終堅守公平原則。

我們的華人和亞太裔社區尤其遭受針對性的歧視，面對了最令人心碎的反亞裔仇恨事件，這些事件源於充滿仇恨的言論和排外主義。為此，我們與可信賴的社區組織緊密合作，例如安老自助處和社區青年中心，提供例如長者護送計畫以及社區巡邏計畫等重要服務。

科技執法與加強治安

我們還撥款支持多個大使計畫，例如讓退休警官在華埠 、歐文街和企李文街等商業區巡邏並與居民和商戶互動。此外，我們透過地方檢察官辦公室、列治民區多元服務中心、加州大學舊金山分校創傷恢復中心和社區青年中心，投資於受害者援助和其他全方位服務。在選民的支持下，我們成立了受害者與證人權益辦公室，為受害者和證人在複雜的司法和法院系統中提供協助。

舊金山市警察局為保護社區安全付出了艱辛的努力。經過與許多警員的交談，我在三月提出了E提案並得到市民通過，允許警察部門部署包括無人機、自動車牌識別器和移動安保系統在內的先進技術，以更有效地遏制和預防犯罪。此外，我一直努力保留並招聘警員，以實現警隊的編制目標。

由於這些努力，犯罪率降至十年來的最低點，反亞裔仇恨犯罪案件也有望進一步減少。除了確保社區安全外，我們還透過與亞太裔委員會代表的社區組織合作，支持社區。這些組織倡導資源，以提供例如住房、長者照護、移民權益辯護、糧食等重要服務。我們與亞太裔委員會的合作至關重要，因此我做出了重大投資，確保最弱勢的群體能以有尊嚴的方式獲得最佳的照護服務。

我深深感激這些組織所做的工作。共同為社區帶來了重大改變。

可負擔住房與安老

我們在建設可負擔住房方面取得了顯著進展，尤其是針對服務家庭和長者。此外，我們還運用了其他方式來幫助一些家庭獲得穩定和安全的住房。透過與舊金山市住房管理局和例如是華協中心等組織的合作，舊金山市在減少居住在散房中的華人／亞裔家庭數量方面創下了最高紀錄。自2019年以來，270個生活在擁擠單人房條件下的家庭已搬入穩定住房，這是華埠散房家庭減少數量的最大紀錄。

我們成功地為社區青年中心、安老自助處和中華文化中心購置了新的永久性建築，使這些組織能專注於其項目，同時在新建設空間中擴展服務範圍。

隨著疫情後舊金山市的節日慶祝活動恢復，我們投入了額外資源支持如中華總商會和華埠商人協會等組織，幫助它們應對在舉辦新年花車大遊行和中秋節街會時資源不足的挑戰。確保文化活動的成功舉辦是我其中的首要任務。我們還投資於創新活動，例如最近成功舉辦的日落區夜市。

對於我們的商戶，我們必須提供不懈的支持，就好像在疫情期間通過補助金和其他資源一樣。儘管我們認同改善公共交通對安全和效率的重要性，但工程有時會為商戶，特別是Taraval街的商店，造成負面影響。因此，我感謝華埠商戶聯會，我們共同努力為受影響最嚴重的商戶提供補助金。

感謝亞太裔社群支持

此文章篇幅有限，我們一起完成了許多事情。這些工作中很大一部分要感謝亞太裔社區領袖的支持。代表性很重要，因此我為能夠任命多位華裔擔任一些城內最高領導職位感到自豪，例如任命朱嘉文為行政官，邱信福為首位華裔市府律師，唐淑儀為首位華裔消防局長，以及湯凱蒂為小商業辦公室主任。市內四分之一的委員會成員是華裔和亞太裔，如警察委員會的余健全。

舊金山市和這個社區給予我許多的機會。即將離任市長職務，我為我已採取的措施感到自豪，這些措施讓舊金山市在保護社區方面變得更強勁。儘管仍有更多工作需要完成，我亦為我們所奠下的基礎感到滿意。

在過去幾年中，我們已經播下了許多種子，例如讓建造更多住房變得更容易，打造充滿活力的新市中心，讓舉辦活動和夜市更容易，以及加強警察局的工作。疫情過後，舊金山市已經在復甦，未來亦將變得更加璀璨。

如果像我一樣來自公屋的女孩能有機會領導世界上最卓越的城市之一，那麼我對年輕一代的潛力及未來的更好機遇充滿了無限希望。

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敬安！

舊金山巿長倫敦．布里德