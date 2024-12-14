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聖荷西警強化假期巡邏 重點打擊酒駕、藥物影響危險行為

記者龔玥／聖荷西報導
SJPD等多部門聯手打擊酒後駕駛。（圖源聖荷西警局）
SJPD等多部門聯手打擊酒後駕駛。（圖源聖荷西警局）

隨著假期臨近，聖荷西警察局（SJPD）呼籲社區居民在慶祝節日時採取更負責任的態度，宣導清醒駕駛，以確保公共道路的安全。SJPD將增加巡邏警力，重點打擊酒後駕駛和受藥物影響的危險駕駛行為，同時提升公眾對道路安全的意識，減少假期期間的潛在事故風險。

聖荷西警察局警官Nqui Scherry說：「我們希望我們的社區度過一個既安全又充滿歡樂的假期。如果您計畫外出慶祝，請指定一位清醒的司機或提前安排其他交通工具，以確保安全駕駛。」

警方指出，根據美國國家公路交通安全管理局的資料顯示，酒後駕駛仍然是假期期間致命交通事故的主要原因之一。2018年至2022年12月期間，全美因酒精影響導致的交通事故共造成4759人死亡。在加州，2022年因酒後駕駛引發的致命交通事故共奪去1479人的生命。這表明，節假日期間的酒駕問題是一個迫切需要解決的交通安全挑戰。

SJPD還強調，駕駛能力受損不僅限於酒精的作用。處方藥、非處方藥、大麻產品等也可能影響駕駛者的判斷力和反應速度。服用任何帶有駕駛警告標籤的藥物時，居民應特別注意，確保自己不會在受影響的情況下駕車。如有需要，應選擇清醒的朋友或家人擔任司機，或者使用公共交通、計程車或網約車等服務。

警方呼籲居民，如果發現疑似酒駕的車輛或司機，應立即撥打911報警，協助警方採取行動，以減少道路上的安全隱患。「社區成員的參與對我們的工作至關重要，」Scherry補充道，「通過及時舉報危險行為，您可能挽救了生命。」

SJPD此次假期期間的強化巡邏和宣傳活動，得到了加州交通安全辦公室和國家公路交通安全管理局的資金支持。

加州 聖荷西 大麻

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