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各級政府機構齊聚聖荷西 共繪AI藍圖

記者龔玥╱聖荷西報導
為探索更有效的AI治理方式，首屆GovAI聯盟峰會日前在聖荷西舉辦。(荷西市府官網)
為探索更有效的AI治理方式，首屆GovAI聯盟峰會日前在聖荷西舉辦。(荷西市府官網)

人工智慧技術快速發展的時代，AI治理的需求愈發迫切。為探索更有效的AI治理方式，首屆GovAI聯盟峰會日前在創新之都聖荷西舉辦。這次活動吸引了超過600名政府領導人、學術專家和私營企業代表，共同開啟了人工智慧技術透明、道德與公平發展的新篇章。

此次峰會由聖荷西市與GovAI聯盟共同主辦，旨在為地方、州和聯邦機構提供協作平台，促進負責任的AI發展。峰會的核心議題圍繞透明度、公平性、演算法偏見及問責制，與會者分享了各自的見解與經驗，並提出了一系列具體可行的政策建議。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在開幕式上致辭，強調協作在推進AI治理中的重要性。他表示：「這次峰會展現了不同規模的機構為國家集體利益而攜手合作的重要性。通過這項努力，我們期待在未來幾年內，政府能夠更有效地回應公眾關切，同時推動創新和創造力。」

作為美國科技創新的核心地區，聖荷西市一直致力於推動人工智慧的負責任應用。市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）指出：「聖荷西一直是創新和前瞻性思維的中心。我們的資訊技術部正在致力於為道德、透明的人工智慧應用提供明確的路線圖，為社區福祉服務。」

聖荷西市府資訊長塔菲克（Khaled Tawfik）強調了地方政府在AI治理中的獨特角色：「GovAI聯盟正站在一個關鍵的十字路口，通過整合地方、州和聯邦機構的力量，探索人工智慧的社會與道德影響，為構建穩定而安全的AI環境提供保障。」

GovAI聯盟目前由550個地方、州及聯邦機構的1700多名成員組成，為公共部門的AI合作提供了強大支撐。該聯盟的主要目標之一是通過協作減少新技術試點和員工培訓中的重複工作，從而節省納稅人的資金。同時，成員機構能夠共享最佳實踐經驗，推動整體治理水平的提升。

峰會期間，與會者制定了多項行動計畫，包括降低演算法風險、統一治理願景和構建以人為本的政策框架。這些計畫不僅為地方政府提供了操作指南，也為其他地區和國家的AI治理提供了參考。

峰會結束後，GovAI聯盟表示，未來將繼續加強各成員機構間的合作，並持續探索AI技術在公共服務中的應用與治理模式。

會議現場。（圖由聖荷西官網提供）
會議現場。（圖由聖荷西官網提供）

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