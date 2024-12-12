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金門公園擬設新娛樂區 鼓勵戶外活動

記者王子涵╱舊金山報導
在前街酒吧娛樂區舉辦的戶外活動中，銷售額大幅增加，與平日相比增加700%至1500%。（谷歌街景）
在前街酒吧娛樂區舉辦的戶外活動中，銷售額大幅增加，與平日相比增加700%至1500%。（谷歌街景）

位於金門公園東側的Cole Valley，可能成為舊金山下一個允許在活動期間戶外賣酒的社區。

市長布里德（London Breed）和市議員孟達文（Rafael Mandelman）10日提出立法，將該地區指定為娛樂區。市府之前曾在市中心前街（Front Street）和米慎灣大通中心外的Thrive City設立娛樂區，以促進當地商業發展。而Mid-Market和聯合廣場附近的小巷，也在成為娛樂區的立法過程中。

如果獲得批准，Cole Valley最早可於明年3月建立。

布里德在聲明中表示，娛樂區被證明是非常成功的，舊金山需要利用這種增長來持續吸引居民和遊客。

據市府官員表示，在其他娛樂區舉辦的戶外活動中，前街酒吧的銷售額大幅增加，與平日相比增加700%至1500%。在9月的啤酒節和10月的萬聖節活動期間，超過20000人參加。

11月30日，Thrive City還舉辦了冬季仙境樹亮燈儀式。據市府表示，舊金山本地企業Che Fico Pizzeria、Gott's Roadside和Harmonic Brewing的銷售額均有顯著增長。

其他與娛樂區無關的戶外活動，例如每月在第三街舉行的街區派對，也吸引了數以千計的參與者。

Cole Valley自上周開始舉辦夜市，孟達文說「非常成功」。他表示，娛樂區的設立，是在先前成功的基礎上，讓更多社區舉辦盛大的戶外活動，讓人們聚集在一起，支持當地企業。

當地商家也支持娛樂區。法國餐廳Zazie的老闆表示，她對這項努力感到「欣喜若狂」：「娛樂區只會提升我們的Cole Valley夜生活的體驗，為我們的小商業增加收入，也為社區帶來樂趣。」

Cole Valley自上周開始舉辦夜市，市議員孟達文稱「非常成功」。（谷歌...
Cole Valley自上周開始舉辦夜市，市議員孟達文稱「非常成功」。（谷歌街景）

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