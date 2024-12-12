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金山市長布里德推進新項目 通過振興漁人碼頭

記者劉先進╱舊金山報導
舊金山市長布里德11日宣布，推進地標項目，振興歷史悠久的漁人碼頭。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市長布里德11日宣布，推進地標項目，振興歷史悠久的漁人碼頭。（記者劉先進╱攝影）

舊金山市長布里德11日宣布，市議會一致通過了擬議的漁人碼頭振興項目條款清單。這張清單概述高級別項目計畫、融資結構和租賃條款。將打造漁業存儲、帶有公共觀景區的加工設施、停車場，以及「漁人碼頭體驗」計畫，並擴建海濱廣場和共用長廊、遊客中心，希望復興舊金山標誌性的濱水區，促進漁業的發展。

漁人碼頭振興有限責任公司（Fisherman′s Wharf Revitalized LLC）與金山港之間的條款清單，涵蓋45號碼頭和相鄰海堤地段300-301的部分開發。項目開發商將制定更詳細的設計方案，與港口進行進一步談判，與漁人碼頭的利益相關者溝通，進行財務和運營盡職調查，並接受環境和監管審查。

漁人碼頭振興有限責任公司的提案包括45號碼頭和海堤300-301號地塊的獨立開發項目，該地塊由Embarcadero街、 Taylor街和Jefferson街圍合而成。

45號碼頭是金山的魚類加工中心，目前開發計畫包括翻修A號棚和重建新的C號棚，其中將包括漁業存儲、帶有公共觀景區的加工設施、停車場、擴建公共通道，以及「漁人碼頭體驗」計畫。這是一個集海鮮市場、美食大廳、講述漁業和漁人碼頭歷史的展覽、活動及表演藝術空間於一體的景點。

該開發項目還將投資碼頭的基礎設施，提高碼頭設施抵禦地震和海平面上升的能力，該項目將為現有的博物館「Musee Mecanique」和海軍潘帕尼多號（U.S.S. Pampanito）潛艇景點保留空間。對於海堤300-301號地塊，開發商建議擴建海濱廣場和共用長廊、遊客中心、飲料花園和短期度假租賃。

布里德表示，這是自Embarcadero高速公路拆除以來，北部濱水區最具變革性的重大改善。一旦完工，漁人碼頭將煥然一新，成為金山人喜愛的去處，吸引灣區內外的遊客紛至沓來。舊金山需要這樣的願景和投資來促進旅遊業和經濟發展。

舊金山港務局執行總監福布斯（Elaine Forbes）說，擬議項目是對漁人碼頭社區的重大長期投資。該項目符合港口振興濱水區、支持漁業、增加公眾進入海灣的機會、加強地震和洪水防護以及吸引不同人群的目標。

 漁人碼頭振興有限責任公司負責人哈馬利安（Seth Hamalian）說，漁人碼頭振興項目團隊將繼續與漁業、當地企業、居民和利益相關者保持密切聯繫，確保在振興水岸的同時，促進漁業的發展。

舊金山市長布里德11日宣布，推進地標項目，振興歷史悠久的漁人碼頭。（記者劉先進╱...
舊金山市長布里德11日宣布，推進地標項目，振興歷史悠久的漁人碼頭。（記者劉先進╱攝影）

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