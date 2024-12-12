羅偉重組市長辦公室架構 增4政策主任與幕僚長並列

羅偉決新設立四個政策主任職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展；公共健康與福祉；公共安全；基礎設施、氣候與流動性。（羅偉團隊提供）

舊金山 當選市長羅偉（Daniel Lurie）11日發表聲明稱，上任後將對市長辦公室架構進行重組，並公布新的權力結構。

羅偉在競選中曾承諾對市府的官僚體系帶來改變，並引入更強有力的問責制，在他設想的市長辦公室架構中已經有所體現。

羅偉在聲明中說：「目前市府的運作方式過時、無效、缺乏對成果的重視。對領導層做出的改變，有助於打破阻礙市府高效治理的障礙。」

羅偉新設立了四個政策主任職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展、公共健康與福祉公共安全，以及基礎設施、氣候與流動性。每位主管與掌管20億至60億元公共支出的部門合作，為其提供策略協調，成為部門主管的合作夥伴。政策主任直接向市長報告，以確保問責制。

前舊金山主計長羅森菲爾德（Ben Rosenfield）是市長過渡團隊的成員。他表示，重組市長辦公室有助於改善讓人詬病的、漫長的許可申請程序。他說：「市長辦公室架構扁平化，能夠透過更可控的政府執行，加強問責制，讓市府部門之間更好地協調。」

羅偉尚未宣布誰將成為他的幕僚長或政策主任。其組建的市長過渡委員會將為羅偉提供建議。

羅森菲爾德說：「舊金山市縣合一，使得我們在解決毒品 和心理健康危機方面具有獨特的優勢。因為城市領導者對公共安全和公共健康的政策和支出，擁有直接的權力。目前的架構妨礙了各部門的合作。我相信這些常識性的改變將為舊金山帶來巨大的改變。」

羅森菲爾德指出，舊金山在過去的20年，市府多達50多個部門只向幕僚長一個人報告。但各部門組織的公共服務巨量且複雜，從而造成了目前市府面臨的挑戰。「要真正維持對跨部門問題的關注並推動改變，在目前的結構下是非常困難的。」