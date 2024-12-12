我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二度出手 南韓檢警再次突襲搜索總統府

瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

羅偉重組市長辦公室架構 增4政策主任與幕僚長並列

記者王子涵╱舊金山報導
羅偉決新設立四個政策主任職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展；公共健康與福祉；公共安全；基礎設施、氣候與流動性。（羅偉團隊提供）
羅偉決新設立四個政策主任職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展；公共健康與福祉；公共安全；基礎設施、氣候與流動性。（羅偉團隊提供）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）11日發表聲明稱，上任後將對市長辦公室架構進行重組，並公布新的權力結構。

羅偉在競選中曾承諾對市府的官僚體系帶來改變，並引入更強有力的問責制，在他設想的市長辦公室架構中已經有所體現。

羅偉在聲明中說：「目前市府的運作方式過時、無效、缺乏對成果的重視。對領導層做出的改變，有助於打破阻礙市府高效治理的障礙。」

羅偉新設立了四個政策主任職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展、公共健康與福祉公共安全，以及基礎設施、氣候與流動性。每位主管與掌管20億至60億元公共支出的部門合作，為其提供策略協調，成為部門主管的合作夥伴。政策主任直接向市長報告，以確保問責制。

前舊金山主計長羅森菲爾德（Ben Rosenfield）是市長過渡團隊的成員。他表示，重組市長辦公室有助於改善讓人詬病的、漫長的許可申請程序。他說：「市長辦公室架構扁平化，能夠透過更可控的政府執行，加強問責制，讓市府部門之間更好地協調。」

羅偉尚未宣布誰將成為他的幕僚長或政策主任。其組建的市長過渡委員會將為羅偉提供建議。

羅森菲爾德說：「舊金山市縣合一，使得我們在解決毒品和心理健康危機方面具有獨特的優勢。因為城市領導者對公共安全和公共健康的政策和支出，擁有直接的權力。目前的架構妨礙了各部門的合作。我相信這些常識性的改變將為舊金山帶來巨大的改變。」

羅森菲爾德指出，舊金山在過去的20年，市府多達50多個部門只向幕僚長一個人報告。但各部門組織的公共服務巨量且複雜，從而造成了目前市府面臨的挑戰。「要真正維持對跨部門問題的關注並推動改變，在目前的結構下是非常困難的。」

重組建議出現在灣區政策智庫SPUR在8月的報告中。報告指出：「在應對重大挑戰時市府缺乏明確、協調的行動，這已導致越來越多人認為市府反應不夠迅速，無法滿足服務對象日益增加的需求」。

羅偉在聲明中說：「目前市府的運作方式過時、無效、缺乏對成果的重視。」（羅偉團隊提...
羅偉在聲明中說：「目前市府的運作方式過時、無效、缺乏對成果的重視。」（羅偉團隊提供）

舊金山 灣區 毒品

上一則

前阿縣地檢長官善貞涉政治勒索 法官批准通聯紀錄傳票申請

延伸閱讀

金山希勒爾之家驚現反猶塗鴉 準市長羅偉譴責

金山希勒爾之家驚現反猶塗鴉 準市長羅偉譴責
金山驚現反猶塗鴉 當選市長羅偉譴責

金山驚現反猶塗鴉 當選市長羅偉譴責
一上任就面臨巨額財政赤字 舊金山候任市長羅偉挑戰大

一上任就面臨巨額財政赤字 舊金山候任市長羅偉挑戰大
5年內解決遊民問題 羅偉計畫私募1.75億

5年內解決遊民問題 羅偉計畫私募1.75億
舊金山市長當選人羅偉參政的秘密武器：妻子普勞達

舊金山市長當選人羅偉參政的秘密武器：妻子普勞達

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

主廚退休 舊金山華埠116年老店「三和粥粉麵」將關門

2024-12-05 14:55

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保