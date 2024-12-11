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阿縣確定程序 新地檢長最快2月初上任 取消面試人數限制

記者劉先進／屋崙報導
華裔縣議員譚蓮娜表示，議會同意將地檢長申請截止時間改為1月6日，去除不超過5人的面試候選人人數限制。（記者劉先進／攝影）
華裔縣議員譚蓮娜表示，議會同意將地檢長申請截止時間改為1月6日，去除不超過5人的面試候選人人數限制。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）遭罷免後，誰來擔任臨時地檢長，將由阿縣議會決定。縣議會10日全票通過，候選人申請該職位截止日期延長一周到1月6日下午5時，以繞過聖誕假期，給公眾更多參與和討論空間。縣議會還決定，取消最多五人進入候選人面試的人數限制，並一致同意透過公開申請、面試和選拔程序，最晚於2月第一周正式任命並就職新的地檢長。

在公眾評論期間，多個民眾表示，康曲柯士達縣七年前有類似任命地檢長流程，但時間更長。希望延長申請和面試過程，以考慮到即將到來聖誕假期，並讓公眾有更多時間審查候選人。

阿縣政府工作人員表示，成為阿縣地檢長的條件有四個，即是否登記選民，是否居住在該縣，是否被允許在加州最高法院執業，是否涉及特定重罪的定罪、判罪或豁免等。

縣議員麥利（Nate Miley）說，第五區縣議員卡爾森（Keith Carson）在遴選地檢長的過程中一直任職，直到退休為止。新任的第五區縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）有機會在1月6日宣誓就職時，發表針對地檢長候選人的意見。

卡爾森說，在假期期間倉促行事不一定能取得最佳結果。任命地檢長的過程可能會有些混亂，因為有一部分工作將在縣議員過渡期間進行，而第五區的繼任者屆時將無法完全參與其中，「我非常擔心這一點，擔心無法保持工作的連續性。我們必須認真考慮勵琪參與這一進程的時間安排。」

縣議員郝伯特（David Haubert）說，現在是假期，不應該著急著任命。推遲一周，不會延長太久，但可以給我們額外一周的時間來提交申請。公眾既可以在公開會議上發表意見，也可以直接給議員發郵件或見面討論。

縣議員馬奎斯（Elisa Marquez）也表示，一個不倉促的公開程序非常重要，最重要的是公眾能夠審查這些申請，每個人都可以發表意見。

華裔縣議員譚蓮娜表示，同意目前的提議，將申請截止時間改為1月6日，去除不超過五人的面試候選人人數限制，並明確說明流程描述中的針對候選人資格要求。有機會讓新議員參與進來，此舉能兼顧到議員辦公室的穩定性。

根據會上討論表決的意見，申請人最快在11日可以提交申請。交申請的截止日，延長一周到1月6日下午5時。在1月13日這一周，縣議會將在公開會議上從申請人中選出最終候選人。在1月20日這一周，主管們將進行候選人面試，面試也將在公開會議上進行。預計縣議會將在1月27日這一周進行公開討論並做出最終選擇，以便在2月4日之前讓新的臨時地檢長上任。

縣議員麥利說，新任的第五區縣議員勵琪有機會在1月6日宣誓就職時，發表針對地檢長候...
縣議員麥利說，新任的第五區縣議員勵琪有機會在1月6日宣誓就職時，發表針對地檢長候選人的意見。（記者劉先進／攝影）
阿縣議會10日全票通過，新地檢長候選人申請截止日期，延長一周到1月6日下午5時。...
阿縣議會10日全票通過，新地檢長候選人申請截止日期，延長一周到1月6日下午5時。（記者劉先進／翻攝）

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