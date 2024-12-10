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住房緊張 馬連縣將限制熱門沿海短租屋

編譯組／綜合報導
馬連縣將限制史廷森海灘到托馬雷斯灣主要度假區的短租屋數量。（電視新聞截圖）
馬連縣將限制史廷森海灘到托馬雷斯灣主要度假區的短租屋數量。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，馬連縣官員已開始接受對一項新許可計畫的申請。此計畫將限制從史廷森海灘（Stinson Beach）到托馬雷斯灣（ Tomales Bay ）等黃金度假區的短租屋數量。

縣議會經過長期辯論後於今年1月批准了該計畫，在馬連縣內未登記的熱門沿海社區出租住宅單位的業主，必須根據該計畫獲得許可證。官員們希望該計畫能為當地居民騰出住房，並減少作為全職Airbnbs和VRBO經營的短租房屋數量。

「馬連縣社區發展機構」（Marin County Community Development Agency）代表桑切斯（Daisy Sanchez）說：「我們鼓勵所有在馬連縣非建制（unincorporated）地區經營短租的人在今年冬天提交申請。如果有人有問題，我們可以提供幫助。」

馬連縣的房主和縣政府官員花了數年時間討論短租屋上限的利弊。事實證明，短租屋上限很受歡迎，但也存在爭議；在住房緊張的情況下，許多長期居住在沿海地區的居民被擠出了這一地區。一些當地人說，越來越多的遊客推高了房價，破壞了原本寧靜的海濱小鎮的寧靜。

但是，一群直言不諱的房主反對這一想法，認為這會造成負擔，並對當地的房地產市場產生不利影響。在這些反對聲中，由五名成員組成的馬連縣議會於今年1月投票決定設立租金上限，在該縣尚屬首次。

馬連縣工作人員6日表示，他們預計該計畫將有助於 「減少與噪音、垃圾和停車有關的問題」，同時確保該縣的供水、化糞池系統和應急小組不會因遊客而負擔過重。

商業住宿企業，如飯店、汽車旅館、農家樂（agricultural homestays）、「床和早餐」旅館（bed and breakfast）以及露營地，即使在VRBO或Airbnb上做廣告，也不需要根據該計畫獲得許可證。

馬連縣官員此前表示，他們預計將在非建制的縣域內設定1083個許可證的上限。其中352個許可證將預留給熱門度假勝地狄倫海灘（Dillon Beach）和史廷森海灘（Stinson Beach）的Seadrift社區；Bolinas的持證短租房數量可能會控制在54個，Point Reyes Station控制在26個，Inverness控制在86個。

租金 投票 舊金山

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