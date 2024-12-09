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聖塔克拉拉聖誕樹點燈 凝聚社區團結力量

記者龔玥／聖荷西報導
聖塔克拉拉傳統聖誕樹亮燈儀式在中央公園舉行。（聖塔克拉拉市府Facebook）
聖塔克拉拉傳統聖誕樹亮燈儀式在中央公園舉行。（聖塔克拉拉市府Facebook）

聖塔克拉拉市日前在中央公園舉辦了第113屆年度節日聖誕樹點亮儀式。這一節日傳統吸引了眾多市民和遊客，共同慶祝節日的到來和社區的團結。這一百年活動如今已成為聖塔克拉拉市的重要文化象徵，延續了超過一個世紀，將溫暖與歡樂傳遞至每一位市民的心中。

今年的節日聖誕樹點亮儀式，邀請聖塔克拉拉員警活動聯盟（PAL）主席沃克（Mike Walke）擔任2024年度榮譽節日點燈員。伴隨著觀眾的歡呼聲，沃克點亮了中央公園的聖誕樹，樹上溫暖的白光瞬間照亮了公園。

聖塔克拉拉市府官員表示，沃克不僅是儀式上的亮點人物，也是社區服務的楷模。他多年來致力於青少年發展項目，參與了聖塔克拉拉11個青少年專案。在節日期間，他主導了「與員警一起購物」計畫，讓孩子們有機會與員警、市議會成員和社區領袖一同參與節日活動，為許多家庭增添了歡樂和溫暖。此外，他長期積極參與社區活動，包括藝術與葡萄酒節和冠軍遊行等，為城市的公益和文化貢獻了不可或缺的力量。

活動現場洋溢著濃厚的節日氛圍，多樣化的娛樂活動吸引了不同年齡層的參與者。舞台上的歌手和舞者表演了歡快的節目，動人的音樂與節日祝福交織在一起，為整個活動增添了歡樂的色彩。

攤位提供的美食和手工藝品也成為活動的一大亮點，吸引了許多遊客駐足品嘗和購買。聖塔克拉拉市消防部門和警察局的代表在現場設置展台，與市民互動，提供社區服務資訊並宣傳公共安全。

聖塔克拉拉警局向遊客介紹安全知識。（聖塔克拉拉市府Facebook）
聖塔克拉拉警局向遊客介紹安全知識。（聖塔克拉拉市府Facebook）

聖塔克拉拉市府表示，感謝所有為這項活動成功舉辦付出努力的人，包括活動的贊助商、攤位供應商、市文化和公園及娛樂部門的工作人員以及許多志願者。

聖塔克拉拉市誠邀所有居民和遊客在未來的每一個節日季節裡參與活動，共同點亮更多的聖誕樹與心中的希望。

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