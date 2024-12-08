聯合健保CEO被槍殺 矽谷科技領袖斥巨資保安不馬虎

Meta執行長查克柏格是知名度最高的科技領袖之一，他一年的維安費用高達2430萬元。（美聯社）

1992年，Adobe共同創辦人蓋希克（Charles Geschke）前往灣區山景城上班時，遭到兩名持槍男子綁架；一名不滿YouTube 政策的網紅，於2018年衝進YouTube位於聖布魯諾的總部園區，開槍射殺了三人後自殺；2021年，一名迷戀蘋果執行長庫克 （Tim Cook）的維吉尼亞州婦人，在傳給庫克一張上膛手槍的照片後，駕車穿越美國，出現在庫克位於巴洛阿圖的住家外。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，在聯合健保（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）日前遭槍殺後，上述這些針對矽谷科技業及其領袖的威脅和暴力行為，凸顯出花費巨額金錢來保護科技企業執行長及其知名員工有其必要性。

前灣區聯邦調查局探員拉佛萊尼爾（Tom LaFreniere）稱，面臨最大風險的是哪些經常出現在媒體上的人。拉佛萊尼爾曾在蒙特瑞縣逮獲綁架蓋希克的其中一名綁匪，他現在是灣區安全顧問公司DynaSec International的負責人。

有媒體稱，湯普森在受害前曾收過威脅，可能是因為有人對其公司的理賠決定感到憤怒。同樣地，科技公司也有可能引起民眾不滿，例如，在YouTube開槍後自殺的網紅，正是對YouTube的發文和付費方式不滿；Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）也因其社群媒體對年輕人造成不良影響受到批評。

在一個充斥著槍枝的國家和一個容易引起人們情緒波動的行業中，要確保查克柏格這樣的公眾人物的安全，成本昂貴。

一份監管文件顯示，去年，Meta為查克柏格的住家和個人旅行支付了約940萬元的維安費，另外還支付了與其整體安全計畫有關的私人飛機費用96萬9000元。此外，查克柏格另外還可獲得1400萬元的津貼，用來支付與他和家人人身安全有關的額外費用，使Meta為查克柏格及其家人安全支出的總成本每年高達2430萬元。

至於矽谷其他大企業執行長去年的維安費用，谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）為680萬元，NVIDIA執行長黃仁勳為220萬元，反倒是蘋果執行長庫克的維安費比其他公司執行長要低得多，只有82萬元。

拉佛萊尼爾表示，金錢通常是綁架的動機，而怨恨可能導致攻擊行為。企業領導人的個人生活、在工作上做出的決定、或是下屬以公司之名做出的決定，可能讓心懷不滿的人做出極端行為。

舊金山安全公司Execushield執行長岡薩雷斯（Danny Gonzalez）表示，企業高層人物的安全保護等級各不相同，最大程度可以包括一輛全方位防彈車，車上會配備一名武裝駕駛和一名武裝保鏢，再加上坐有「射手」（shooter）的前導車和隨行車。