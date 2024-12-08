富國銀行總部將搬遷至「更現代化的建築」 仍在舊金山

富國銀行位於舊金山市中心的總部。（谷歌街景）

富國銀行（Wells Fargo）表示，作為「打造更強大、更高效的富國銀行」計畫的一部分，該公司正計畫搬離位於舊金山 金融區的全球總部。然而該公司強調並無計畫徹底離開舊金山。

富國銀行發言人羅布勒斯（Edith Robles）表示，他們正持續評估房地產組合，以確保滿足員工和客戶的需求，應對消費者和經濟趨勢，並負責任地管理成本。

富國銀行表示，總部仍將留在舊金山，但會遷至一座「更現代化的建築」，以提升員工和客戶的體驗。

富國銀行總部位於蒙哥馬利街420號，占地約40萬平方呎。該地點還包括富國銀行博物館 ，展示歷史文物並提供導覽服務。目前搬遷時間尚未確定，羅布勒斯表示，無法提供相關細節。

「華爾街 日報」率先報導這次預計出售的消息，指出位於蒙哥馬利街的建築可能最早於本月上市出售。新總部大樓將位於距現址不到半哩的市場街333號，富國銀行最近剛續租該建築。

華爾街日報還指出，富國銀行的監管機構將保持不變。羅布勒斯確認報導，稱公司高層領導主要分布在紐約和北卡州夏洛特，而非舊金山。

富國銀行重申了其悠久的歷史以及對舊金山的承諾，強調公司總部仍將留在舊金山。

「富國銀行自1852年起便開始服務舊金山的客戶，」羅布勒斯說，「這座城市對我們銀行來說依然非常重要。」