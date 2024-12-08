屋崙預算赤字1.29億元 將大砍警消服務

屋崙下一財年面臨1.2979億的預算赤字。（記者劉先進／攝影）

根據屋崙 市(奧克蘭 )行政官約翰遜（Jestin Johnson）公開的預算 平衡報告，為應對2024到2025財年1.2979億元的預算赤字，需要削減警局加班費2515萬元，並砍掉兩期警校，暫時關掉兩個消防站，並在不同部門削減近92個職位。

這份報告表示，屋崙面臨嚴峻的財政挑戰，預計2024到2025財年普通用途基金年底赤字將達到1.2979億元。這一缺口源於2023到2024財年2182萬元的負結餘，以及根據第一季度趨勢預測的2024到2025財年初步年終收支，目前預計年終運營缺口為9308萬元。市政府之前曾面臨財政挑戰，通過採用各種策略維持服務交付和財政穩定，成功抵禦經濟大衰退、疫情和其他經濟緊縮時期的衝擊，現在，市政府必須保持專注，積極應對短期、中期和長期的結構性赤字。

報告以表格形式，列出削減預算項目，其中重點是警局和消防局，例如削減屋崙警局加班費2515萬元。由於人手不足，警局經常超支，尤其是加班費，這種情況持續多年。減少兩期警校可節省693.8萬元，但本月畢業的現有警校不受影響。2025年1月1日到6月30日，暫時關閉兩家消防站，省下554.3萬元。取消社區大使計畫，省下110萬元資金。

報告說，公共安全方面的削減措施至今尚未實施。儘管採取其他成本節約措施，但鑒於警局和消防局的預算占普通用途基金的70%，為了有效解決資金缺口，削減兩部門預算不可避免。警局接到指示，須嚴格限制加班服務。例如可預見的加班須事先獲得市長辦公室和市長的書面批准。某些特殊部門（如招聘部門）將被取消，以將資源重新分配到巡邏行動中，從而進一步減少加班支出。停火計畫將繼續進行，宣誓就職的警員數量不會減少。

約翰遜要求市議會批准從應急儲備金中撥出960萬元，員工們表示，這筆資金超出城市所需的儲備金額。此外，市政府還被要求暫時取消對用於支付指定服務的幾項基金的限制。這些基金包括來自自保基金的1485萬元，用於支付城市的訴訟風險。來自可負擔房信託基金的577.8萬元，來自含糖飲料銷售稅的255萬元，來自重要服務穩定基金的50.3萬元，這些削減、轉移和無限制資金總計將近1.14億元。

為彌補剩餘的赤字，市政府正考慮再淘汰四輛消防車，並在不同部門削減近92個職位。其中近三分之一在公共工程部，約17個是警局的非宣誓職位。市政府工作人員表示，有很多變化因素，可能會改變具體被取消的職位。但911接線員不會被裁掉。

不過，報告也強調，潛在的增加稅收途徑。例如2025年若選民投票通過，可增加0.5%的銷售稅，創造額外稅收2120萬元。另外，增加土地稅（Parcel Tax) 可帶來2200萬元收入。這些預算削減措施只能維持屋崙市到2024到2025財政年度結束。明年7月，屋崙將開始新的兩年預算周期。市政府工作人員預計，在此期間，城市將面臨2.8億元的結構性預算缺口。