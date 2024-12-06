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5年來最強 北加外海7.0強震 海嘯警報1小時後解除

編譯廖宜怡／綜合報導
北加州漢保德縣外海5日上午發生芮氏規模7.0大地震。（取自美國地質調查所網站）
北加州漢保德縣外海5日上午發生芮氏規模7.0大地震。（取自美國地質調查所網站）

北加州漢保德半島（Humboldt Peninsula）外海5日上午發生芮氏規模7.0的強烈地震，促使當局對北加州沿海大部分城市發出海嘯警報，並呼籲居住在低窪地區的民眾撤離到地勢較高的地方。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，漢保德縣大地震發生在5日上午10時44分，震央在距離漢保德縣歷史小鎮費恩谷（Ferndale）約40哩的太平洋外海，深度估計為半哩，感受到最強烈震動的地區包括費恩谷、里約戴爾（Rio Dell）、佛圖納（Fortuna）和佩特羅利亞（Petrolia）。在7.0地震發生後，接下來還發生了多次規模介於2.7到4之間的餘震。

這是加州自2019年7月5日肯恩縣（Kern County）瑞奇克萊斯特（Ridgecrest）發生規模7.1地震以來，加州最嚴重的地震。

漢保德縣大地震發生後，當局對加州沿海發布海嘯警報，但在一小時後取消。（取自國家氣...
漢保德縣大地震發生後，當局對加州沿海發布海嘯警報，但在一小時後取消。（取自國家氣象局X）

地震發生後，位於阿拉斯加州帕爾默（Palmer）的國家海嘯預警中心（National Tsunami Warning Center）於10時49分對加州沿海發布了海嘯警報，但旋即在11時54分取消了警報。

根據漢保德縣尤瑞卡（Eureka）泰唔士標準報（Times-Standard）的報導，目前還未有人員傷亡或重大損失的報告，但約有1萬名漢保德縣居民的住家在地震後停電。太平洋瓦電（PG&E）網站的停電地圖顯示，5日下午該地區多次停電，規模較大的停電有兩次，共有約800多戶家庭受影響。

尤瑞卡居民米契（Rhonda Mitchell）在地震發生後幾分鐘說：「地面不斷在移動，還停電了，我受到了很大的驚嚇。」

曾在灣區密爾比達（Milpitas）生活了42年的米契說：「這裡的地震不是灣區那種滾動式地震。它們會劇烈地來回搖晃，感覺好像永遠不會停止。這是我經歷過持續時間最長的地震。」

信使報表示，由於海嘯警報預測海嘯可達舊金山灣區。因此，屋崙電腦化的道路標誌向公眾發出紅色緊急警報，催促人們前往地勢較高的地方或高層建築。在柏克萊碼頭，當局關閉了部分道路，汽車被迫移動到其他區域，摩托車巡警在沿海的West Frontage Road上巡邏。在舊金山，可以看到上班族湧出辦公大樓，前往舊金山地勢較高的丘陵地區避難。

灣區捷運（BART）發言人菲利皮（Chris Filippi）表示，漢保德縣的地震迫使他們必須立即關閉越灣隧道（Transbay Tube），導致整個捷運系統嚴重延誤，直到警報解除後才重新通車。

為提供更多資源給受災地區，加州州長紐森（Gavin Newsom）在地震發生後宣布漢保德縣、德諾特縣（Del Norte）和蒙多西諾縣（Mendocino）進入緊急狀態。

信使報表示，地震對漢保德縣居民來說並不陌生，當地其實是地震好發區。漢保德縣2022年12月20日發生規模6.4地震，沒多久，2023年元旦又發生5.4地震，導致當地連續數日停電，部分建築物遭受結構性損壞，餘震更多達200多次。

地震 阿拉斯加州 灣區

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