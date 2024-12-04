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美超微財務風暴利空出盡 買氣回籠股價強彈

記者江碩涵／聖荷西報導
美超微3日宣布，獨立特別委員會耗時三個月完成財報審查。（本報資料照片）
美超微3日宣布，獨立特別委員會耗時三個月完成財報審查。（本報資料照片）

總部位於矽谷的台商科技公司美超微（Supermicro, Inc.）之前因財報遲交、稽核的安永會計師事務所（Ernst & Young，簡稱EY）10月底辭任等事件導致市場不信任，股價一度崩到18元，兩周內跌幅逾六成。美超微為此設立獨立特別委員會，3日宣布已完成審查。目前沒有發現存在不當行為的證據，建議公司撤換掉財務長。美超微因利空出盡，股價這兩天從31元飆漲到45元，漲幅45%。

今年8月底美超微受到空頭機構興登堡（Hindenburg Research）負面報告影響，公司不但延遲提交年度10-K報告，也未提出第三季財報。10月又遇到安永會計師事務所辭職，辭職原因是對公司透明度和公司治理有疑慮。

外界認為美超微面臨到財務風暴，尤其不少業界分析師指出，美超微執行長梁見後與主要供應商之間的家族關係和財報複雜，恐導致下市風險。

為應對挑戰，美超微8月底成立了獨立特別委員會進行相關調查，並於11月19日任命全球第五大會計事務所BDO USA為獨立審計師，並提交符合納斯達克上市要求的計畫，完成內部調查。

美超微美西時間3日宣布，獨立特別委員會耗時三個月分析超過900萬份文件、訪談68位證人，並與原審計師德勤及安永聯繫，以確認公司在資訊充足的情況下完成調查。調查結果指出，獨立委員會認定美超微前會計師事務所安永辭職，以及安永在辭職信中所述的結論，並未得到審查中審查事實的支持。

美超微指出，獨立特別委員會審查的調查證據，未顯示美超微管理階層或審計委員會在「誠信方面」存在任何重大疑慮，也未質疑公司財務報表的實質準確性。美超微表示，獨立特別委員會運作完全獨立，並確認審計過程中無任何違規或不當行為。

獨立特別委員會建議美超微更換三位高層，分別是財務長（CFO）、法務長（CCO）及法務顧問（General Counsel）。 美超微表示，董事會已採納建議，撤換財務長韋根德（David Weigand）。韋根德留任至新任財務長到任為止。

美超微並宣布，將任命現任財務副總Kenneth Cheung為新會計長（CAO）。Kenneth Cheung 現為美超微財務與公司會計副總裁，之前曾擔營運副總裁。美超微表示，公司將繼續擴展並加強其培訓計畫，作為持續改進財務控制和合規流程承諾的一部分。

其實矽谷業界日前就一直在傳，美超微這次遇到的財報與審查難關，即將迎刃而解。從上周開始，美超微股價就蠢蠢欲動，開始上揚。直到美超微正式公告後，股價飆升，最高在美西時間3日上午7時突破45元，與股價最低的18元相比，已漲1.5倍，不過也因為上周股價已先行反映，3日公告後，股價平緩修正，收在39元。

美超微因利空出盡，股價這兩天飆漲，圖為美超微執行長梁見後。（本報資料照片）
美超微因利空出盡，股價這兩天飆漲，圖為美超微執行長梁見後。（本報資料照片）

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