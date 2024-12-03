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金門大橋發出尖銳怪聲…「小夾子」能成功讓歌唱橋噤聲？

編譯組／綜合報導
金門大橋每當刮大風就發出尖銳的怪聲，現在專家想出可能的解決辦法。（記者周喆／攝影）
金門大橋每當刮大風就發出尖銳的怪聲，現在專家想出可能的解決辦法。（記者周喆／攝影）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，曾經，從金門大橋上（Golden Gate Bridge）發出的嘈雜音響淹沒了汽車收音機，敲擊著附近普西迪歐（Presidio）社區居民的耳膜。現在，經過一個由世界橋樑聲學和空氣動力學領域頂尖工程師組成的團隊的多年努力，幾個月後，大橋的怪聲就會被終結。

舊金山人一直忍受著這持續的顫音，尤其當風力增大時。這種顫音會從金門飄過海灣，進入城市，遠至Bernal Heights都能聽到。對許多人來說，這已成為舊金山獨特的背景音樂。

2020年，在一次改造工程中，施工人員將大橋西側扶手上的寬板條換成了更窄、垂直的板條。雖然這次改造的目的是讓大橋在狂風中更加安全，但同時也讓大橋變成了一個巨大的風琴。

在那個春天的第一個大風天，大橋發出了尖銳的叫聲，就像幽靈在豎琴弦懸索上呼嘯。人們用手機錄製音頻，發布到社交媒體上。在冬季暴風雨期間，這種情況會加劇，因為狂風會拍打鐵軌，使其發出 「嗡嗡 」聲。

金門大橋、公路和運輸區的官員們在那一年聘請了加拿大的一個專家小組來研究這個問題。到2021年，他們提出了一個解決方案：在西側欄杆的每塊板條邊緣都放置一個帶橡膠套的小夾子。區政府官員承諾，這些夾子可以阻斷空氣在欄杆上的流動，從而最大限度地減少振動，使聲音幾乎聽不見。

但後勤工作非常複雜。工程師們頂著狂風在橋的人行道上進行聲像測量，並建造了一個全尺寸的軌道複製品，用於風洞試驗。他們分析了110種不同的風速和風向組合。目前他們還在等待西側軌道的油漆工作的完成。

為1萬2000個板條製造夾子和橡膠套花費了45萬元，金門大橋公路和運輸區總經理穆里根（Denis Mulligan）說，橋梁鐵工將在明年安裝這兩個部件。

也有很多人依戀大橋壯觀的音響。洛杉磯的吉他手梅爾塞洛（Nate Mercereau）說，當他在2021年第一次偶然聽到大橋聲音的音頻片段時，就被深深吸引住了，覺得這座橋 「充滿活力和音樂性」。幾天後，他驅車前往舊金山與金門大橋錄製了一張二重唱專輯，使用的吉他合成器帶有幻燈片，以配合大橋的調音。目前他說可能會發行一張更長版本的二重奏專輯，希望在 「歌唱橋 」沉寂之後，這張專輯能成為歷史文獻。

舊金山 金門大橋 洛杉磯

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