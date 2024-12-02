舊金山市最高聖誕樹點亮Thrive City 經濟效益可期

一顆高達90呎的聖誕樹被點亮，其高度超過了聯合廣場的聖誕樹，成為該市最高的聖誕樹。（Thrive City提供）

舊金山 在剛過去的感恩節周末啟動了全新娛樂區域（Entertainment Zone）。位於區域核心的大通中心Thrive City廣場，一顆高達90呎的聖誕樹被點亮。高度超過了聯合廣場的聖誕樹，成為該市最高的聖誕樹。

這場免費的公眾活動，吸引了包括R&B歌手Montell Jordan表演，以及前金州勇士隊中鋒埃澤利（Festus Ezeli）的亮相。

閃亮的聖誕樹吸引了超過2000名觀眾，樹上掛滿了聖誕裝飾，和用肥皂泡製作的人造雪。

Thrive City廣場是一個面積為11畝的公共空間，廣場環繞著勇士隊主場，設有餐廳、酒吧和零售商店。這里是舊金山第二個娛樂區，市府旨在設立可售賣酒精飲品的戶外公共活動，來振興本地經濟。

今年6月，在加州 街與沙加緬度街之間的前街（Front Street），市府設立了第一個娛樂區。

首個娛樂區已成功舉辦了兩次大型活動，9月20日的「前街啤酒節」（Oktoberfest on Front），以及萬聖節的「前街噩夢」（Nightmare on Front Street）。每個活動均吸引了約1萬名遊客，參與的酒吧和餐廳的業務量顯著增加。

經濟與勞動力發展辦公室執行董事菲利普斯（Sarah Dennis Phillips）說：「參考前街娛樂區的巨大成功，我們相信Thrive City娛樂區，將為參與商家帶來可觀的經濟效益。」

由加州參議員威善高（Scott Wiener）起草，並於9月由州長紐森（Gavin Newsom）簽署的法律，將允許加州各城市從明年1月起採用舊金山的娛樂區模式。

「我很高興看到娛樂區成為一種普遍的工具，讓舊金山人積極參與，並在這個令人驕傲的城市中享受樂趣。」威善高說。