世界愛滋病日 致敬抗病無名英雄

倡導LGBTQ+多元文化的舊金山卡斯楚街。（取自舊金山愛滋基金會）

多元性別族群LGBTQ 、醫護從業者及愛滋病倡議人士12月1日在舊金山 灣區多地舉辦活動，紀念第36屆世界愛滋日。活動既是對逝去生命的緬懷，也是呼籲公眾關注HIV/AIDS防護事業。

活動的核心儀式在舊金山金門公園的全國愛滋紀念林（National AIDS Memorial Grove）舉行。這裡是唯一獲得聯邦認可的紀念愛滋病逝者的場所，以向對抗愛滋病作出重大貢獻的個人致以敬意。

今年，舊金山愛滋基金會（San Francisco AIDS Foundation）資深倡導者兼主管克里索斯莫（Vince Crisostomo）因其數十年的貢獻，榮獲「Thom Weyand 無名英雄獎」。

金門公園的全國愛滋紀念林是唯一獲得聯邦認可的紀念愛滋病逝者的場所。（記者王子涵╱攝影）

全國愛滋紀念林執行長坎寧安（John Cunningham）說：「克里索斯莫是無私服務的典範，能將這一榮譽授予他，我們深感榮幸。」

克里索斯莫是一名喀麥隆裔（Chamorro）同志活動家，他表示，要將這份榮譽獻給所有的已故者。「這份認可不僅屬於我，也屬於我曾服務的所有人，以及因HIV而逝去的真英雄。」

紀念活動還向已故的布羅德本特（Hydeia Broadbent）追授榮譽，她是「與HIV共同生活」運動的先驅，今年2月因心臟病逝世，享年39歲。她的父親與妹妹代表接受了該榮譽。

在倡導LGBTQ+多元文化的舊金山卡斯楚（Castro）街，活動主辦方提供粉筆，邀請參加者書寫或繪製紀念話語，致敬自1981年以來因愛滋病去世的2萬5000名舊金山市民。這一項目由長期感染者凱利（George Kelly）自2015年開始組織。他強調銘記過去的重要性，同時與年輕一代建立聯繫。

LGBT歷史學會博物館在同一天還開設了名為「專注於生活：與HIV和愛滋病共存的美國人」攝影展，展示了愛滋病流行時期的堅韌故事。