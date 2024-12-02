世界愛滋病日 致敬抗病無名英雄
多元性別族群LGBTQ、醫護從業者及愛滋病倡議人士12月1日在舊金山灣區多地舉辦活動，紀念第36屆世界愛滋日。活動既是對逝去生命的緬懷，也是呼籲公眾關注HIV/AIDS防護事業。
活動的核心儀式在舊金山金門公園的全國愛滋紀念林（National AIDS Memorial Grove）舉行。這裡是唯一獲得聯邦認可的紀念愛滋病逝者的場所，以向對抗愛滋病作出重大貢獻的個人致以敬意。
今年，舊金山愛滋基金會（San Francisco AIDS Foundation）資深倡導者兼主管克里索斯莫（Vince Crisostomo）因其數十年的貢獻，榮獲「Thom Weyand 無名英雄獎」。
全國愛滋紀念林執行長坎寧安（John Cunningham）說：「克里索斯莫是無私服務的典範，能將這一榮譽授予他，我們深感榮幸。」
克里索斯莫是一名喀麥隆裔（Chamorro）同志活動家，他表示，要將這份榮譽獻給所有的已故者。「這份認可不僅屬於我，也屬於我曾服務的所有人，以及因HIV而逝去的真英雄。」
紀念活動還向已故的布羅德本特（Hydeia Broadbent）追授榮譽，她是「與HIV共同生活」運動的先驅，今年2月因心臟病逝世，享年39歲。她的父親與妹妹代表接受了該榮譽。
在倡導LGBTQ+多元文化的舊金山卡斯楚（Castro）街，活動主辦方提供粉筆，邀請參加者書寫或繪製紀念話語，致敬自1981年以來因愛滋病去世的2萬5000名舊金山市民。這一項目由長期感染者凱利（George Kelly）自2015年開始組織。他強調銘記過去的重要性，同時與年輕一代建立聯繫。
LGBT歷史學會博物館在同一天還開設了名為「專注於生活：與HIV和愛滋病共存的美國人」攝影展，展示了愛滋病流行時期的堅韌故事。
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