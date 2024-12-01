加州師被蝙蝠咬傷死於狂犬病 官員：接觸野生動物危險

近期，加州中谷地區一名藝術老師在教室裡被蝙蝠咬傷後死於狂犬病，衛生官員警告民眾接觸野生動物有危險。（取自CDC網站）

近期，加州 中谷地區一名藝術老師在教室裡被蝙蝠咬傷後死於狂犬病，衛生官員警告民眾接觸野生動物有危險。

加州公共衛生部本周在一份新聞稿中宣布，這名老師大約一個月以前被「可能患有狂犬病的蝙蝠」咬傷，於上周晚些時候死亡。

據KFSN報導，死者60歲的塞能（Leah Seneng），是默塞德縣南部布萊恩特中學的藝術老師。 她的密友史普羅特（Laura Splotch）告訴 KFSN，10月中旬的某個時候，塞能在她的教室裡注意到了這隻蝙蝠。

史普羅特告訴媒體：「我不知道她是否認為牠已經死了，也不知道牠是什麼原因躺在她的教室，她正試圖把牠撈起來並帶到外面。」「她不想傷害牠。但就在那時，我猜牠醒了或看到了光或其他什麼，牠猛衝了一下然後起飛了。」

儘管在遭遇後的幾天裡沒有表現出任何狂犬病的跡象，但在大約一個月後塞能病倒了。她的女兒將她送往醫院，在那裡她因藥物導致昏迷。四天後，也就是11月22日，她去世了。

加州公共衛生廳指出，蝙蝠是美國人類狂犬病最常見來源。衛生部主任阿拉貢（Tomás Aragón）醫師在新聞稿中說：「蝙蝠咬傷痕跡可能非常小，很難看到或檢測 到。」「接觸野生動物後，一定要洗手並檢查是否有開放性傷口，如果被咬傷，請立即就醫。讓野生動物獨處總是最安全的。不要接近、觸摸或嘗試餵養任何你不認識的動物。」