勇士3連敗 格林扛責「我有點迷失方向」

格林賽後主動承擔輸球的責任。

柯瑞 缺席的金州勇士 上一場輸給奧克荷馬雷霆，遭遇三連敗。賽後格林主動承擔責任說，球隊站位不準確，沒有切入，大家各自為戰。「我有點迷失了方向，大家有點分散注意力，這不是任何人的錯，是我的錯。」

27日晚的比賽，兩邊分別缺少主將。勇士少了進攻核心柯瑞，雷霆少了內線大個子霍姆格倫(Chet Holmgren)。但比賽場面異常好看，可謂防守大戰。雷霆聯盟防守第一，勇士第四。勇士的防守，依靠對持球手持續施壓。當雷霆用大個子擋拆時，格林等人會快速夾擊，讓對手傳球。即使對手到了內線，馬上有第二人補防，不給輕易得分機會。不過，最後五分鐘，勇士一分未得。球在外線傳來傳去，缺少柯瑞這樣的主攻手將對手防線撕開，擾亂陣型，只能投射三分。末節勇士只投進4球，包含一顆三分。而對手雷霆依靠球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續兩記持球高難度跳投三分鎖定勝局。

勇士球員庫明加扣籃。（記者劉先進╱攝影）

教頭柯爾說，首節球隊表現糟糕，但他很喜歡球隊後三節的表現，球員滿場飛奔，防守輪換，充滿活力，每個人貢獻自己的力量。「看到球隊在最後三節比賽中出色的防守表現，我非常興奮。雖然輸得很慘，而且連續三場失利，但例行賽是82場，會沒事的，我們擁有一支非常出色的球隊。」

對於最後五分鐘得分不足，柯爾表示，因為球隊沒有做出很好的決定。在關鍵時刻，球隊處於擋拆狀態，但柯瑞不在場，讓情況有些棘手。