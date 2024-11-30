外鄉客不願與川粉過節 灣區網友熱心出主意

舊金山米慎區的千瓦酒吧（Kilowatt Bar），是遊子過感恩節的好地方。(谷歌地圖)

「每逢佳節倍思親」，但如果你的親人都是超級川粉，而你卻鄙視川普，難道你就一人孤獨感傷的在外地過節？一位新搬到舊金山 的男子上網尋求解脫之方，一些灣區 的網友熱情地邀請他一起過感恩節 。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，一名Reddit社交網站的不知真名用戶，在感恩節前的那個星期天發文，他說他才從賓州搬來沒多久，在灣區沒什麼朋友。他說他的家人都是超級川粉，他害怕聽到這些MAGA族讚揚川普即將復興美國的高調，但又害怕孤單一人在外地悲傷的過節。

他表示，最不濟的辦法就是去登山，但最好還是能有個伴一起健行。他問本地人，有什麼地方可以讓遊子不必思鄉？結果很多灣區的人士給他溫馨的回應，有幾人邀請他到家裡一起吃火雞大餐，有人邀他一起去看場電影。有人建議他去田德隆區的教會慈善組織當義工，給那些無家可歸的人供應晚餐。

有人說在多洛雷斯公園（Dolores Park），每年感恩節都有一個叫做「朋友感恩聚餐」（Friendsgiving potluck），每人帶一道菜來跟無法歸鄉的遊子一起享用。也有人說，過節期間在舊金山其實有許多享受孤獨之樂的理由：街上人少車少，不用排隊等候，停車位多的是，整個城市漫溢著慵懶閒散的風情。

有人說，一個人去吃感恩節的晚餐，也不見得是壞事。雖然很多餐廳不營業，但是湯米之家 （Tommy’s Joynt）、鐘塔酒吧（Bell Tower）都很熱鬧，另外，中國城與米慎區也有許多餐廳是營業的。

有一位網友特別推薦鐘塔酒吧，他說：「到吧台去坐，那裡的人真的很好，在酒吧，你會交到朋友。店主芭比可能會在吧台後面，她是世界上最好的人。即使她不當班，全體工作人員都很熱情友好。」

另一位網友指出，米慎區的千瓦酒吧（Kilowatt Bar）從五點開門，歡迎光臨共度感恩節。千瓦在社群媒體貼文中表示，將提供免費的火雞、火腿、馬鈴薯泥和火雞填料，請來客「帶一道菜來分享，其他的我們都會提供」。屆時將有假日電影、免費撞球（free pool）和「可整夜暢飲的熱蘋果酒」。