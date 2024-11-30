我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

外鄉客不願與川粉過節 灣區網友熱心出主意

編譯林思／綜合報導
舊金山米慎區的千瓦酒吧（Kilowatt Bar），是遊子過感恩節的好地方。(谷歌地圖)
舊金山米慎區的千瓦酒吧（Kilowatt Bar），是遊子過感恩節的好地方。(谷歌地圖)

「每逢佳節倍思親」，但如果你的親人都是超級川粉，而你卻鄙視川普，難道你就一人孤獨感傷的在外地過節？一位新搬到舊金山的男子上網尋求解脫之方，一些灣區的網友熱情地邀請他一起過感恩節

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，一名Reddit社交網站的不知真名用戶，在感恩節前的那個星期天發文，他說他才從賓州搬來沒多久，在灣區沒什麼朋友。他說他的家人都是超級川粉，他害怕聽到這些MAGA族讚揚川普即將復興美國的高調，但又害怕孤單一人在外地悲傷的過節。

他表示，最不濟的辦法就是去登山，但最好還是能有個伴一起健行。他問本地人，有什麼地方可以讓遊子不必思鄉？結果很多灣區的人士給他溫馨的回應，有幾人邀請他到家裡一起吃火雞大餐，有人邀他一起去看場電影。有人建議他去田德隆區的教會慈善組織當義工，給那些無家可歸的人供應晚餐。

有人說在多洛雷斯公園（Dolores Park），每年感恩節都有一個叫做「朋友感恩聚餐」（Friendsgiving potluck），每人帶一道菜來跟無法歸鄉的遊子一起享用。也有人說，過節期間在舊金山其實有許多享受孤獨之樂的理由：街上人少車少，不用排隊等候，停車位多的是，整個城市漫溢著慵懶閒散的風情。

有人說，一個人去吃感恩節的晚餐，也不見得是壞事。雖然很多餐廳不營業，但是湯米之家 （Tommy’s Joynt）、鐘塔酒吧（Bell Tower）都很熱鬧，另外，中國城與米慎區也有許多餐廳是營業的。

有一位網友特別推薦鐘塔酒吧，他說：「到吧台去坐，那裡的人真的很好，在酒吧，你會交到朋友。店主芭比可能會在吧台後面，她是世界上最好的人。即使她不當班，全體工作人員都很熱情友好。」

另一位網友指出，米慎區的千瓦酒吧（Kilowatt Bar）從五點開門，歡迎光臨共度感恩節。千瓦在社群媒體貼文中表示，將提供免費的火雞、火腿、馬鈴薯泥和火雞填料，請來客「帶一道菜來分享，其他的我們都會提供」。屆時將有假日電影、免費撞球（free pool）和「可整夜暢飲的熱蘋果酒」。

感恩節 灣區 舊金山

上一則

勇士3連敗 格林扛責「我有點迷失方向」

下一則

黑5購物潮 假日消費額預估將衝近1兆

延伸閱讀

搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊

搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊
感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食
感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災

感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災
華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮
美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

華裔仲介造假庇護申請遭起訴 每人收5千 事成還討紅包

2024-11-29 13:27
舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

2024-11-24 01:17

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃