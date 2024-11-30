Bob Lee謀殺案庭上交鋒 聚焦自衛

舊金山43歲科技業名人、「Cash App」創辦人Bob Lee(左)去年4月4日被發現在舊金山市中心被刺身亡。目前此案已進入審判階段，被指控的襲擊者、科技公司技術顧問莫梅尼(右)出庭。(截取自電視畫面)

舊金山 43歲科技業名人、「Cash App」創辦人Bob Lee去年4月4日被發現在舊金山市中心被刺身亡。此案已進入審判階段。

案件被指控的襲擊者、科技公司技術顧問莫梅尼(Nima Nomeni)的妹妹卡查爾(Khazar Momeni)是Bob Lee的朋友，也可能是戀人。案發是在經過一夜派對之後，Bob Lee與莫梅尼在車外交談。

「舊金山紀事報」報導，代表莫梅尼的知名辯護律師團隊表示，Bob Lee因為一個「糟透的笑話」(bad joke)而拿出刀向莫梅尼猛撲。莫梅尼稱他是一個不稱職的父親，有興趣在脫衣舞俱樂部過夜、而非陪伴家人。檢察官稱，莫梅尼搶過小刀，因為Bob Lee將妹妹帶入危險地點而懷有怨恨，將刀片刺入Bob Lee。

檢察官透露，Bob Lee被刺殺前一日，他將卡查爾帶到一名已被定罪毒販的公寓吸食毒品 。Bob Lee與友人離開之後，卡查爾作證指出，毒販向她提供約會強姦藥(GHB)，並在她喪失能力後、對她進行虐待。醒來之後，她含淚打電話給哥哥莫梅尼。

助理檢察官塔萊(Omid Talai)在法庭稱，莫梅尼從毒販公寓接妹妹回家，然後帶著Bob Lee乘車，表面上是要回到Bob Lee的旅館。法庭上播放監視影片顯示，凌晨2時30分，模糊看到莫梅尼白色車外的兩人身影，Bob Lee被刺死。

辯護律師團隊稱，因為被告用「糟透笑話」斥責Bob Lee，刺激他變得瘋狂、拔刀揮舞。出於自衛，受過武術訓練的莫梅尼將刀鋒轉向Bob Lee。驗屍報告顯示，Bob Lee當晚受到毒品與酒精影響，辯方以此稱，他因為使用毒品而變得具有攻擊性。莫梅尼在庭上作證時表示，他必須為自己辯護。

但是，檢察官瑞斯泰特(Dane Reinstedt)反駁，他相信莫梅尼在將刀刺入Bob Lee兩次之後，當被害人轉身、又刺了他的臀部。其中一刀刺入心臟，他因失血過多、送醫後在當地醫院過世。

案件武器是一把小削皮刀，雙方律師都表示，這把刀可能來自卡查爾的公寓。兇殺案發生後九天，莫梅尼在家中被捕，此後一直在獄中。若一級謀殺罪名成立，他可能面臨25年至終身監禁刑期。若是過失殺人罪判決，可能最少僅需判兩年。

前舊金山檢察官、現任律師杜根(Shannan Dugan)認為，雙方很多證據有衝突，審判中必須做出排除合理懷疑的結論，無論何時都很困難。刀柄上99% 的DNA 都是莫梅尼的，對辯方來說是大問題。

Bob Lee多位朋友出庭作證，將他描述成「泰迪熊」，指出儘管他經常使用毒品與其他娛樂性藥物，但從未表現出攻擊或暴力行為。一名友人受訪時形容Bob Lee是「脆弱」的科技人，不會隨身攜帶刀。

相關證詞已於21日結束，結案陳詞訂於12月2日開始。