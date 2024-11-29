上萬海獅塞爆蒙特瑞港 「雪崩」現象驚人

動物攝影師上周捕捉到，有成千上萬隻海獅在蒙特瑞港製造驚人的「雪崩」現象。（網路影片截圖）

一段由海洋野生動物攝影師拍攝的影片顯示，成千上萬隻海獅上周在蒙特瑞港（Monterey Harbor）製造了驚人的「雪崩」現象。

SFGATE表示，這段由海洋野生動物攝影師布洛斯基（Evan Brodsky）拍攝、並在天氣頻道（Weather Channel）上播出的影片，讓許多人嘆為觀止，國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的蒙特瑞灣國家海洋保護區（Monterey Bay National Marine Sanctuary）生物學家烏托（Lisa Uttal）甚至形容它為「可怕」。

烏托告訴SFGATE，這種情形並不常見，海獅之所以會這麼倉皇地逃入海中，可能是受到某人或某事的驚嚇。烏托表示，在一般情況下，海獅通常是放鬆地在岸上休息，以此增加能量，以便之後出海捕食魚類。

烏托指出，儘管自1990年代起，就一直有大量海獅聚集在蒙特瑞港，但近幾個月來有更多海獅湧入。今年8月，蒙特瑞一個很受歡迎的海灘，就因為聚集了滿滿的海獅不得不關閉。

國家海洋暨大氣總署發言人瑞漢（Nicholas Rahaim）表示，海獅數量的增加是一種新趨勢，特別是蒙特瑞港，這是因為動物通常會選擇聚集在食物豐富的地方。他說：「蒙利瑞地區一直都有海獅，只不過他們現在決定以前所未有的方式聚集在這裡。」

由於「海洋哺乳類動物保護法」（Marine Mammal Protection Act）的實施，海獅數量自1975年以來有顯著的回升。根據這項法律，捕捉、殺害或騷擾海獅和其他哺乳類動物是違法的。

隨著加州海岸線上的海獅愈來愈多，牠們與人類互動的機會也愈來愈多。今年10月，有一名男子被拍到無端在蒙特瑞港鞭打海獅，導致海獅發生與上周類似的奔逃事件。不過，瑞漢表示，他們並未收到任何與上周影片有關的騷擾海獅報告。

烏托表示，公眾應該謹記要給動物空間。根據保護法，人們必須與海獅保持至少50呎的距離。她說：「如果人們破壞與動物之間的平衡關係，長久下來，就會影響動物獲取食物的方式。」