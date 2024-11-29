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金山追討過期水費 8200居民怒了

編譯組／綜合報導
舊金山公用事業委員會追討追溯帳單，源於設備老化，用戶驚訝憤怒。（取自Pexels）
舊金山公用事業委員會追討追溯帳單，源於設備老化，用戶驚訝憤怒。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission，SFPUC）的設備老化問題，8000多名舊金山居民數月沒有收到水費帳單，有些甚至拖了一年多。現在，該機構希望向這些用戶追討被耽誤的舊帳，讓他們承擔數百甚至數千元的意外帳單。

今年秋天，舊金山公用事業公司開始對積壓的帳單按月分期收費，此舉令一些客戶感到驚訝和憤怒。

舊金山居民、前加州眾議員阿米亞諾（Tom Ammiano）說：「為什麼消費者要為如此嚴重的錯誤負責？」

從2023年10月開始，該機構約4%的零售帳戶（約8200個客戶）不再收到水費帳單，原因是該機構顯示家庭用水量的自動水錶的維修工作出現滯後。SFPUC發言人克勞利（Nancy Crowley）將這一問題歸咎於 「人員和設備短缺」，導致該機構對老化的自動計量設備的維修進程放慢。

克勞利說，截至本周一（25日），約有5500名用戶尚未收到追溯帳單，意味著這些家庭仍有可能在年末大吃一驚。

去年，當長期居住在Bernal Heights的居民索羅（Judy Sorro）收不到水費帳單時，開始 「定期 」給該機構打電話，詢問發生了什麼事。她說她從來沒有得到過關於失效的解釋。

然後，今年9月，她收到了一張3000元的追溯帳單。

索羅今年83歲，靠有限的收入生活。她取消了去紐約看望孩子過聖誕節的計畫，選擇一次性向該機構支付1500 元。她計畫在接下來的一年裡再分期支付剩餘的費用。分期付款將大大增加她的月帳單。

SFPUC表示，一些低收入用戶可能有資格通過現有的 「客戶援助計畫 」（Customer Assistance Program）獲得帳單折扣。

索羅說，她感到震驚的是，隨著未付水費的增加，該機構幾個月來都沒有通知她和其他住戶。她說：「他們本應隨時通知客戶，就這樣放任不管。然後收到巨額帳單。這太可怕了，是不負責任的行為。」

SFPUC表示，它不會對付款計畫收取利息或滯納金。雖然包括阿米亞諾在內的一些人希望該機構能夠免除未付帳單，但SFPUC的代表表示︰「受影響的客戶有責任為他們使用的服務付費。」

克勞利說，為了解決造成積壓的問題，SFPUC重新分配了維修工人，並增加了維修水錶轉發器的人手。該機構還將改變系統，在未來設備出現問題時，向客戶發送預估帳單。

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