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因應預算赤字惡化 BART票價明年漲5.5% 均價4.72元

編譯組／綜合報導
為因應預算赤字，BART宣布將再度調漲票價。(圖取自BART臉書)
為因應預算赤字，BART宣布將再度調漲票價。(圖取自BART臉書)

明年1月1日開始，灣區捷運（Bay Area Transit）乘客將面臨票價上漲5.5%，這是BART連續第三年在新年元旦當天，調漲票價。BART表示，調漲票價與通貨膨脹相關，也是加強財務基礎努力的一部分。

BART平均票價將自4.47元上漲25美分至4.72元。BART官員表示，漲價將可增加機構資金，對於支持營運與日益增長的預算赤字，至關重要。預估時至2026年，BART預算赤字將達3500萬元，2027年將增至3億8500萬元。

BART董事會副主席佛利（Mark Foley）聲明表示，明白漲價永遠不受到歡迎，但即使乘客流量低於疫情之前，票價仍是BART營運重要資金來源。

官員們指出，由於乘客量減少及通勤模式改變，特別是遠距工作興起，BART對票價收入依賴越來越無法持續。為了減輕財務負擔，交通機構BART持續向州府與聯邦爭取更多公共資金，以彌補票價收入減少。

新票價調漲預計每年將帶來約1400萬元收入。加上去年票價調整，總收入成長將達3000萬元，將有助支付營運成本，包括擴增安全措施、增加列車服務與投資項目。

為了減輕票價上漲對低收入乘客的影響，BART透過「Clipper START」計畫、擴大車票折扣範圍。該計畫為符合條件的成年人、年長者與殘疾人士提供折扣票價。

佛利指出，自2004年以來，BART一直採取小幅漲價政策，以適應通膨並避免急遽、無法預測的調漲。然而，他也承認，若沒有更多元的融資模式，長期財務前景仍不穩定。作為平衡預算策略的一部分，BART還專注節省成本措施，例如更有效率調度並減少列車規模，以降低營運成本。

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