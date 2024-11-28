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45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

記者劉先進／舊金山報導
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

加州河濱縣（Riverside）的警方利用法醫系譜學和DNA技術，成功破獲一起45年前的強姦兇殺冷案。發現殘忍殺死17歲女孩愛絲特（Esther Gonzalez）的兇手，原來是自稱發現屍體的報案者威廉姆森（Lewis Randolph “Randy” Williamson），此人當年接受測謊儀測試，但成功躲過質疑。他死亡後，留下血液樣本，調查人員確定樣本和現場精液樣本匹配。

河濱縣警的聲明說，在1979年2月9日，愛絲特在從博蒙市（Beaumont）的父母家，步行到班寧（Banning）的姊姊家時，遭到襲擊並被殺害。她的屍體於第二天在Poppet Flats 路以南的243號高速公路旁的積雪中被發現。當局確定她被強姦並遭鈍器擊斃。

當時，有一名身分不明的男子（據警方描述，此人性格好辯）致電河濱縣警局，報告發現一具屍體後，愛絲特的屍體才被發現。該男子稱不知道死者是男是女。五天後，警局的調查人員確認來電者的身份，即威廉姆森，並要求他接受測謊。他同意並通過測試，這表明他當時沒有犯任何不法行為。

加州警方利用DNA技術，偵破45年的姦殺懸案，發現兇手居然是報案者威廉姆森。（警...
加州警方利用DNA技術，偵破45年的姦殺懸案，發現兇手居然是報案者威廉姆森。（警方供圖）

某些刑案發生之後，未能立即偵破，久而變成「冷案」。隨著社會的關注度降低，以及事過境遷， 這些冷案的偵辦更加困難，破案機會更趨渺茫。

調查人員多年來一直持續調查此案，最終將犯罪現場的精液樣本上傳至聯合DNA索引系統（CODIS）。2023年，冷案兇殺小組成員將各種證據發送給德州的Othram公司，啟動法醫調查遺傳學調查，希望能獲得更多線索。今年早些時候，一名被分配到冷案小組的犯罪分析師確定，儘管1979年的測謊儀似乎排除威廉姆森的嫌疑，但由於當時DNA技術尚未發展成熟，因此他從未通過DNA檢測

威廉姆森於2014年在佛羅里達州去世。在屍檢期間採集了他的血液樣本，在Broward縣警辦公室的協助下，樣本被送往州司法廳。司法廳最近證實，威廉姆森的DNA與從愛絲特屍體上提取的DNA相匹配。

CNN報導表示，愛絲特的姊姊伊莉莎白(Elizabeth Gonzalez)說，懸案的最新進展確實為一家帶來安寧和終結。她很開心聽到殺害妹妹的嫌疑人終於被確認。「我們很高興，但這個人已經死了，我們有點難過，因為他不會為謀殺付出任何代價」。伊莉莎白和妹妹只相差一歲，從小關係就很親密。妹妹性格內向，但有趣且溫和。她是七個孩子中的老四。

DNA 加州 檢測

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