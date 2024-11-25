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大風暴雨 南灣大範圍停電 假日活動受阻

記者龔玥／聖荷西報導
一條強大的大氣河風暴11月22日席捲南灣，帶來了傾盆大雨，灣區多處積水。 （美聯社）
一條強大的大氣河風暴11月22日席捲南灣，帶來了傾盆大雨，灣區多處積水。 （美聯社）

一條強大的大氣河風暴11月22日席捲南灣，帶來了傾盆大雨和陣陣強風。此次風暴不僅造成了大範圍停電，還對多個假日活動和日常生活產生了重大影響。雖然24日已雨過天晴，不過這周還會有降雨機會，市府也呼籲民眾千萬小心因應天氣變化。

聖荷西市阿拉米達（The Alameda）1900街區的居民突遇停電，漆黑的雨夜給生活帶來了極大不便。根據NBC Bay Area報導，居民比耶羅（Kyle Bierro）描述停電時的情景：「我們剛下班回家，正準備放鬆看看電視，燈卻突然滅了。可能是天氣導致的，我們陷入一片黑暗。」他補充說明，雖然家中準備了充足的手電筒，但沒有電仍然讓人感到不適。「希望電力能儘快恢復。」據相關部門消息，該區域的電力服務預計要到週六早晨才能完全恢復。

惡劣天氣對聖荷西正在進行的節日活動也產生了深遠影響。在聖荷西備受歡迎的「公園裡的耶誕節」汽車燈光秀現場，平日車水馬龍的活動首日顯得冷清，前來觀賞的車輛數量寥寥。其他活動也遭遇類似狀況，原計畫吸引大量訪客的首日活動，因暴雨導致人群明顯減少。

活動組織者對此表示理解：「天氣總是難以預測，我們知道很多人會根據天氣決定是否出門，但活動依然進行，希望能給到場的朋友帶來節日的歡樂。」

儘管如此，仍有許多市民冒雨前來參與節日慶祝活動。一名參與者笑著說道：「雖然天氣寒冷濕潤，但並沒有減少我們的樂趣。下雨反而讓活動多了一些節日氣氛的真實感。」

與此同時，風暴帶來的強降雨也對南灣的交通系統造成了不小的衝擊。17號高速公路的部分路段因雨水積聚而嚴重擁堵，給通勤者的夜間出行帶來了極大不便。雨水伴隨強風，還引發了部分路標傾倒和樹木倒塌事件。

為了應對風暴帶來的挑戰，聖荷西市政工人早在幾天前就開始進行防範性工作，包括清理城市的排水系統和加固基礎設施。然而，風暴的威力超出了預期，尤其是突如其來的停電影響了許多居民的日常生活。

另有居民將惡劣天氣作為與家人朋友共度溫暖時光的機會。有居民說，雖然無法參與戶外活動，但這讓人意識到室內的家庭聚會也充滿意義。

天氣部門預測風暴已稍有緩解，但這周仍有零星降雨。南灣各城市市府已提醒居民保持警惕，尤其是住在易受洪水影響地區的居民，應採取必要防護措施。

南灣迎來大風暴雨，路面都淹水了。（取自Youtube）
南灣迎來大風暴雨，路面都淹水了。（取自Youtube）

聖荷西 洪水 暴雨

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