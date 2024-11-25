灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區 各市的房價 在疫情後都穩步增長，但人口成長最快的東灣城市艾姆瑞維爾（Emeryville）卻逆市「下跌」，且至今仍無反彈跡象。

根據房地產經紀公司Zillow的數據，截至10月止，擁有1.3萬人口的艾姆瑞維爾是加州人口增長最快的城市，但房屋均價從疫情前2019年10月的58.3萬元，下降到如今的51.3萬元，降幅達到12%，且比去年同期也下降了5.6%。且房價也比灣區其他城市便宜。

艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的，另一個房價相比2019年出現下滑的城市便是舊金山 ，其降幅約為3.4%。

報告顯示，即使是過去兩年房價暴跌的屋崙（Oakland），房價也比2019年增長3%。艾姆瑞維爾房價的成長也落後於，曾經房價更低的列治文（Richmond）和安蒂奧克（Antioch）市，城市泛舊金山都市區內，房價最低的城市。

根據一份城市住房報告，艾姆瑞維爾房價下跌的原因主要是公寓是該市可出售住房中的主力房屋類型，但公寓，市場萎靡，價格從2019年的約56.8萬元下降到2024年的47.9萬元，降幅達到15.6%。

儘管該市獨立屋的價值從67.1萬元上漲到74.2萬元，漲幅達到10.5%，但沒能抵消大量公寓房產的價值下滑。

東灣地產經紀公司Keller Williams Realty的理查特（Joe Reichert）表示，相比獨立屋，公寓的競爭力通常較弱，由於每月要附帶數百元的業主協會費用（HOA），加上目前貸款利率仍高於疫情前水平等因素，導致購房者對艾姆瑞維爾公寓的需求比平時更低。他補充說明：「現在那邊的公寓市場很難成交。」

居住在艾姆瑞維爾市的華人王先生向記者表示，許多在舊金山工作的年輕人會選擇在這裡租公寓，「因為這裡交通很方便，向北10分鐘車程可到達柏克萊，向東10分鐘車程也到了屋崙，家門口就是灣區大橋前往舊金山。」王先生說，「更低的租金和便捷的交通是城市最大的優點。」

但他表示，這裡更像是年輕人的「中繼站」，他認為大部分年輕人不會選擇在這裡定居，「公寓的生活面積小，城市缺乏生活、商業娛樂等。」

地產經紀人Hans Struzyna表示，遠程工作的興起使得家庭辦公室和接近自然的重要性，超越了如通勤時間短等傳統賣點。

這一變化促使聖荷西（San Jose）和佛利蒙（Fremont）等城市的公寓價值飆升，但許多買家對公寓樓的小單位和公共空間興趣減少。Struzyna說：「人們不想擠在一起，共享走廊和電梯。」

加州的住房保險危機更為公寓市場增添了複雜性。許多公寓業主發現保險費翻倍或保單被取消，更高的保險成本甚至影響到屋主協會，這些增加的費用以月費形式轉嫁給居民。

根據美國人口普查數據，艾姆瑞維爾的房屋租賃單位占全市住房的約70%。過去一年，艾姆瑞維爾的租金價格也有所下降。根據Apartment List的數據，10月艾姆瑞維爾一居室公寓的中位要價為2890元，比去年下降約4%。