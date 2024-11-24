灣區媽媽教室30周年慶 400僑胞同樂

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗感謝30多年來得僑教中心的支持，與志工們的無私奉獻，她希望把更多經驗傳承給下一代，鼓勵年輕人一起投入這個有益的工作，讓更多新移民媽媽們找到歸屬感。（記者葛歆睿 / 攝影）

金山灣區 媽媽教室23日在南灣僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，與400多名僑胞共同慶祝成立30周年，並帶來包括知性、美食、美容、園藝、健身、美姿六場主題講座。

灣區媽媽教室是一個多元多功能的婦女成長團體，由高玉麗創辦於1995年，當時正逢高科技蓬勃爆發時期，台灣新移民數量爆發增長，許多婦女隨先生、小孩來到矽谷 。高玉麗與僑界人士，關懷這些婦女的心靈需求，希望她們得到社區呵護，於是成立媽媽教室。

每兩周舉辦一次講座，主題緊跟時代潮流，受到肯定與喜愛。轉眼30年過去，媽媽教室陪伴一代又一代媽媽成長，已是矽谷灣區許多家庭的精神糧食。

高玉麗感謝30多年來得僑教中心的支持，與志工們的無私奉獻。她希望把更多經驗傳承給下一代，鼓勵年輕人一起投入這個有益的工作，讓更多新移民媽媽們找到歸屬感。

駐舊金山 臺北經濟文化辦事處賴銘琪致詞祝賀灣區媽媽教室30歲生日快樂。他表示，30年是一個非常重要的里程碑，媽媽教室每年至少舉辦20次活動，累積超過600場，媽媽會員累積超過2000位。賴銘琪說，感謝高玉麗的遠見，年輕時就創辦媽媽教室，照顧灣區很多媽媽，在媽媽教室可以學到各式各樣的知識，上至天文地理，下至美容、烹飪、健身、風水。媽媽教室已經成為灣區人生活的一部分。

僑教中心主任莊雅淑致詞表示，高玉麗在2005年擔任擔任僑務委員時，向僑委會提議舉辦美食講座，才有了現在每年舉辦的台灣美食國際巡迴講座，受到僑界歡迎。媽媽教室也一直負責承辦北加州美食巡迴活動，更結合世界日報舉辦「Taste of Taiwan」輕食廚藝大賽、美食巡迴以及舊金山聯合廣場的台灣文化節，透過呈現美食，讓很多主流社區認識台灣美食、台灣傳統周和台灣社區的奉獻。她說，感謝高玉麗和全體志工利用媽媽教室這個平台，幫助台灣被世界看到。

媽媽教室當天安排六場講座，其中包括駐教廷大使李世明的夫人暨TD SYNNEX副總裁蘇馨遠主講「辛西亞的五四三」，分享成長心路與感悟；段純貞牛肉麵美國總代理Rommie與主廚Andy主講「段純貞的成功撇步傳授-排骨炒飯的精髓」，由發明「段純真排骨炒飯」的大廚親自掌勺現場示範，獲得現場滿堂喝采。

Intant Teksolution負責人暨台灣生技公司Ameliorage美國總代理張啟偉主講「凍齡不再是夢想」；國際醫藥大學暨白水大學教授胡美瑛主講「與精油的親密接觸」、前南非農耕隊暨現任農場主人許承恩主講「後院花園管理」；僑務諮詢委員暨世台商會聯合總會總會長暨排舞協會創辦人林貴香主講「完美女人隨時隨地得體美麗」。