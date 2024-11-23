走不出創傷 金山遊民在母親家外非法露宿多次被捕

許多遭舊金山警方逮捕最多次的遊民並不想進收容所。（取自Pexels）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山警方在長達數月的打擊遊民 營地行動中，逮捕一名遊民的次數比其他任何人都多。

自7月30日以來，35歲的遊民弗萊（Geoffrey Frye）已經因非法住宿被捕五次。但他仍繼續在被捕地點附近， Fell街和Lyon街拐角處紮營。因為那裡是他母親家的外面。

市長布里德（London Breed）說必須為遊民提供庇護所、服務，與他們的支持網絡建立聯繫。如果他們繼續流落街頭，對他們自身和周圍社區都不安全，也不健康。

但弗萊和其他人說，他們不想住在收容所裡。因為在那裡他們可能不得不與人合住，搬到城市的另一頭，還要遵守宵禁 和其他規定。遊民的代言人認為，市政府的做法不人道，而且浪費資源。

弗萊的母親多德森（Deborah Dodson）住在營地旁邊的老人及家庭住宅區，她說，兒子需要時間從早年的創傷中恢復過來。

多德森說，弗萊從一歲起就住在Panhandle。他從小玩橄欖球和滑板。但在他10歲那年，悲劇發生了。他的父親去世了，僅僅幾個月後，多德森在家門口開槍打死了虐待者前夫霍利斯（Floyd Hollis）。

據新聞報導，弗萊的繼父霍利斯是一名被定罪的虐待兒童者，他跟蹤多德森一家並對多德森進行毆打，之後多德森出於自衛將其殺害。多德森是一名全職的Muni公交車司機，這意味著在他們交往初期，霍利斯經常是唯一照顧孩子的人。她不知道霍利斯是否虐待過她的兒子。

由於霍利斯有跟蹤家人的前科，檢察官一直沒有對多德森提出指控，第二天就把她從監獄裡放了出來。但弗萊是否能恢復過來還不得而知。

多德森說，弗萊多年來靠吸毒和酗酒來應對。她經常走出去看看無家可歸的兒子，有時還為他提供食物、帳篷和其他裝備。多德森說，她最終邀請兒子回家，條件是他不能在家裡吸毒。但他並不感興趣。

Larkin青少年服務機構的負責人雷根（Marnie Regen）說，吸毒和無家可歸在年少時就受到家庭暴力影響的人中很常見。

多德森說，她正與牧師一起尋找答案，她認為弗萊需要治療，在康復期間需要單獨的戶外生活時間。她說，近幾個月來，由於服用了一種新藥，弗萊的病情有所好轉。

多德森說：「我祈求上帝賜予我力量和恩典，讓我堅持下去，不要為此情緒激動，只要意識到每個人都有選擇......即使這不是最好的選擇。」