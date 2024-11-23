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北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

編譯組／綜合報導
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區（Bay area）暴風雨及山洪警報範圍擴大至東灣和半島（Peninsula），暴雨預計將持續到傍晚。

大氣河流（atmospheric river）正對準了灣區，而加州北部更多地區仍在遭受暴風雨的影響。蘇諾瑪縣（Sonoma county）居民已做好了最壞的打算，因為俄羅斯河（Russian River）水位正在上漲。這可能只是連日降雨的開始，天氣預報顯示，潮濕天氣預計將持續到周二（26日），但並非每天都會下雨。

一個強降雨系統在舊金山上空形成，預計將給該市帶來大量降水，並發出山洪暴發警告。舊金山濱海大道（Marina Boulevard）及BART紅線洪水泛濫，導致德利市（Daly City）和密爾布瑞（Millbrae）之間的列車停運。據BART發言人稱，工作人員正在處理發生在柯爾瑪（Colma）外的洪水問題。阿拉米達縣（Alameda county）山洪暴發警告範圍擴大。

根據氣象顯示，這波冷鋒22日晚上7時之後將開始離開舊金山當地，大雨趨勢並將轉向東灣和南灣。周五（22日）的強降雨導致舊金山國際機場（SFO）嚴重受阻，截至22日下午4時30分，共491架航班延誤，61架航班取消。

東灣、半島和南灣部分地區持續發布山洪暴發警告。南灣部分地區，包括聖馬刁縣（San Mateo county）、聖塔克拉拉縣（Santa Clara county）和聖塔克魯茲縣（Santa Cruz county）的洪水警報有效期至23日上午12時30分，受影響的地點包括聖荷西、桑尼維爾、巴洛阿圖、聖塔克魯茲、庫比蒂諾和該地區的其他城市。

包括屋崙、柏克萊和阿拉米達（Alameda）在內的東灣大片地區發出山洪暴發警告；柏克萊山（Berkeley Hills）山體滑坡，柏克萊加大（UC Berkeley）十字路口洪水已被清除。

暴雨導致北加州河流上漲，加州內華達州河流預報中心（California Nevada River Forecast Center）預報將發生洪水。

葡萄酒之鄉（Wine Country）的主要道路被泥石流（mudslide）阻斷；暴風雨導致舊金山米慎區（Mission District）商業熄燈；海灣大橋（Bay Bridge）附近洪水可能導致周五（22日）通勤交通堵塞。洪水導致舊金山101號公路多條車道關閉。

灣區遭受大暴雨襲擊，超過1萬5500名PG&E用戶停電；太浩湖（Lake Tahoe）地區發布雪崩（avalanche）警報。

舊金山、屋崙、聖塔路莎（Santa Rosa）和瑞定（Redding）到周二每天都有超過90%的機率降雨。不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，使大氣河持續活躍。

舊金山 洪水 柏克萊加大

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