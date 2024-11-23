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屋崙市府 籲市民協助疏通排水溝

記者劉先進／屋崙報導
大氣河流襲擊灣區，帶來強風和暴雨，也導致灣區道路堵車。（記者劉先進／攝影）
大氣河流襲擊灣區，帶來強風和暴雨，也導致灣區道路堵車。（記者劉先進／攝影）

大氣河流襲擊灣區，帶來強風和暴雨屋崙市府鼓勵市民清理排水溝和落水管，也呼籲市民參加「認領排水溝，幫助減少洪水」活動，市民可向市政府借用耙子、掃帚、簸箕、垃圾袋和其他物資，幫助減少所在社區的洪水，保持自家或公司附近的排水溝暢通無阻。

此次的大氣河流為灣區今年首次，預計降雨量為5至12吋。北灣、金山灣岸和太平洋沿岸地區在周四早些時候發布大風警報，陣風可達每小時 45到50哩。

屋崙市府表示，工務局和交通局一直進行常規的暴風雨前準備工作，減輕天氣影響，並確保工作人員能夠盡可能有效地回應任何服務請求。城市工作人員正在清理雨水渠、入口、涵洞和排水結構，在發生過泥石流或洪水的地區鋪設塑膠油布和沙袋。居民和企業可以通過參加屋崙市的「認領排水溝」計畫，幫助減少所在社區的洪水，保持自家或公司附近的排水溝暢通無阻。市民已經認領了1750多個排水溝，但還有數千個排水溝等待認領。

義工會在大型暴雨來臨前收到通知郵件，並有權從市政府借用耙子、掃帚、簸箕、垃圾袋和其他物資。如需報名，請訪問https://www.oaklandca.gov/services/sign-up-for-adopt-a-drain，或致電510-238-7630。

市府表示，居民和企業採取簡單準備措施，可減輕天氣和其他緊急情況的影響。大眾應檢查自己的應急計畫，並做好家庭、房屋和車輛的準備。一些建議措施包括，清理排水溝和落水管；確保落水管正常工作且指向遠離房屋的方向。保持路緣和人行道排水溝暢通，清除樹葉和雜物。檢查房屋附近的雨水渠，用耙子清理雜物。修剪家中的樹木，使其能夠抵禦風雨。

大氣河流襲擊灣區，帶來強風和暴雨，屋崙市府表示，鼓勵市民清理排水溝和落水管。市民...
大氣河流襲擊灣區，帶來強風和暴雨，屋崙市府表示，鼓勵市民清理排水溝和落水管。市民也可參加「認領排水溝，幫助減少洪水」活動。圖為工作人員在維修市政設施。（市府提供）

如果發現樹木異常傾斜或出現枯枝，請致電認證的樹木專家檢查樹木。前往當地的五金店瞭解防洪工具和技術，例如使用沙袋將水從您的房屋中引開，或防止水從門和地下室窗戶進入。如果市民沒有購買洪水保險，可考慮立即購買，通常保險生效需要30天。確保有至少能維持三天的應急物資，包括足夠的水、食物、藥品和其他供家人和寵物使用的物資。

如果發生洪水，在靠近水流湍急的小溪時務必小心，避免步行、騎行或開車進入積水區或路障附近。水可能比看起來更深，並可能隱藏著尖銳物體、沖毀的路面或電線等危險。

當預報有大雨時，工務局將向屋崙居民和企業主提供最多10個的緊急沙袋和最多20呎的塑膠布，以幫助將徑流從建築物轉移，並防止洪水和泥石流。請攜帶身份證件以證明您的居住權。如有需要，請準備好自己裝沙袋。

地點和時間：屋崙市政服務中心，7101 Edgewater Drive，周一至周五上午8時至下午4時。周六和周日上午8時至下午4時30分。

洪水 屋崙 暴雨

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