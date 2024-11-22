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4科技公司股票暴漲 挹注鉅額稅收 助加州府甩赤字

編譯林思牧╱綜合報導
包括輝達在內四家高科技公司股票的暴漲，使得加州下一個會計年度的預算也可以大致平衡。(路透)
包括輝達在內四家高科技公司股票的暴漲，使得加州下一個會計年度的預算也可以大致平衡。(路透)

在目前這波科技股的漲勢中，加州政府的財政獲得意外的驚喜。四家高科技公司股票的暴漲，使得加州下一個會計年度的預算也可以大致平衡。

彭博社報導，加州立法分析辦公室LAO(Legislative Analyst's Office)20日(周三)表示，加州下一個會計年度的預算可大致平衡。因為矽谷蓬勃發展的人工智慧和高科技業推動了企業和個人所得稅收入的激增，以及稅收政策的變更帶來的效果。

LAO在一份報告中表示： 2024年上半年，單單是四家大科技公司的股票薪酬就占加州所得稅預扣總額的近10%。這些公司是輝達(Nvidia Corp)、谷歌的母公司字母(Alphabet Inc.)、臉書的母公司元宇宙平台(Meta Platforms Inc.)和蘋果( Apple Inc.)。

由於加州稅制對最富有人群的依賴，使得加州的經濟(被認為是世界上最大的經濟體之一)對極端繁榮和極端蕭條很敏感。加州收入最高的1%居民，繳納將近一半的個人所得稅。所謂的七大科技巨頭(Magnificent Seven)分別是：Alphabet、Amazon(亞馬遜)、蘋果、Meta、Microsoft(微軟)、輝達和Tesla(特斯拉)，股價今年至此平均已上漲56%，是去年同期漲幅的兩倍多。

LAO的官員烏勒(Brian Uhler)表示：如果環繞英偉達的情緒迅速改變，我們可能會看到我們在過去一年的收入增長出現相當大的逆轉。即使只是英偉達股票的調整，也可能對稅收產生數十億元的影響。

加州的會計年度是從7月1日開始，今年6月通過的現年度預算案，原本預期會有276億元的赤字，但現在看起來可以大致平衡。LAO表示：儘管加州勞動力市場和消費者支出疲軟，但近幾個月來，高收入加州人的收入卻大幅增長，所得稅的徵收也出現成正比的反彈。所得稅收入的復甦，是由近期股市上漲推動的，在加州整體經濟並沒有改善的情況下，這讓人質疑其可持續性會維持多久。

英偉達20日盤後公布的業績，優於分析師預期，股價在21日的交易中小漲 (fina...
英偉達20日盤後公布的業績，優於分析師預期，股價在21日的交易中小漲 (finance.yahoo.com)

加州 預算 輝達

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