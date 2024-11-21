2025加州全保獲高額補助放寬申請限制 註冊至明年1月底

2025年的Covered California開放註冊已於本月開啟，至明年1月31日結束。（記者王子涵／攝影）

加州 全保（Covered California）20日在舊金山主圖書館開啟「讓我們談一談健康」的主題宣傳活動，宣布加州全保獲得了創紀錄的財務支持，將進一步減輕加州民眾的健保 負擔。2025年的Covered California已於本月開放註冊，至明年1月31日結束。

2025年的Covered California開放註冊已於本月開啟，至明年1月31日結束。（記者王子涵／攝影）

活動主要為提升加州居民的投保意識，尤其是針對無保險 的弱勢群體。加州全保執行董事奧特曼（Jessica Altman）說：「我們正經歷選舉後的不確定性時刻，但要仍然堅信，『平價醫療法案』（Affordable Care Act）依然是國家法律。加州州府也將在2025年提供前所未有的財務援助。現在正是無保險的加州居民為自己和家人購買健康保險的最佳時機。」

加州州長紐森通過立法，將州府提供的補助自2025年起增加至1.65億元，致使在聯邦貧困收入線限制由150%放寬到200%，即個人年收入投保限制放寬到3萬120元，四口家庭年收入限制調整為6萬2400元，都可享受到Sliver 73計畫。

2024年已有超過80萬名加州居民受益於該計畫。過去四年，加州總參保人數增長15%，其中灣區的增長尤為顯著。目前有超過33萬灣區居民加入了加州全保。全州未投保人口比例達歷史新低，從2013年的17.2%降低至2023年的6.4%，但仍有多達130萬人口未參與任何健康保險。

柏克萊加大公共衛生學院的臨床教授紐豪瑟（Linda Neuhauser）指出，沒有健康保險的素養是許多人無法有效利用公共醫療資源的障礙。他經過研究，建議通過多語言宣傳材料、可信的資訊來源，以及個性化輔導來幫助不同族裔背景的加州居民更好地理解健保選項。

「這是一場多語言、多文化的健保推廣行動。」Asian Inc.執行長凱斯表示，「我們要確保不僅僅是英語使用者，還包括西語、粵語和普通話的社區居民，都能獲得同等的健保資訊。」

據了解，舊金山灣區約有17.1萬符合投保資格的無保險居民，他們中的大部分只需支付10元或更少的月保費即可獲得保障。

舊金山市圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）說︰「我們將在全市28個圖書館分館中提供健康保險教育活動和多語言資源，幫助居民找到適合的保險計畫。」

如需了解更多資訊，民眾可訪問Covered California的官網或前往當地公共圖書館獲取幫助。