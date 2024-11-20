本季首場氣流河風暴 灣區估將連降5天雨

本季第一場氣流河風暴周三至周日給灣區帶來降雨。(美聯社)

國家氣象機構早已預告今年秋冬將是反聖嬰現象（La Nina），但乾燥的氣候20日起終於會因強大風暴系統而改變，灣區 連續五天都有很高的降雨機率。

過去九個月基本上是無雨的天氣，偶爾來一場雨，也只是讓路面微濕而已。氣象預報指出，本季第一場大氣河風暴（atmospheric river storm）將從周三開始侵襲北加州 。這強大的系統預計將為灣區帶來一場喜雨。降雨將持續整個星期，周五降雨量將達到高峰，並可能在下周一之前給整個灣區帶來連續五天的潮濕天氣。

位於半月灣（Half Moon Bay）的金門氣象服務中心（Golden Gate Weather Services）的氣象學家努爾（Jan Null）說：「過去一個月，我們幾乎沒有遇到過0.1或0.2吋的降雨，但風暴之門終於將在周三開啟。」

聖地牙哥加大氣象學家勞夫（Marty Ralph）指出，這場風暴的暴風中心，會在蘇諾瑪縣的格內維爾（Guerneville）附近，進入通常所定義的灣區。到周日，俄羅斯河流域的降雨量最多可能達到9吋之多，也就是說不到一周的時段內，降雨量將達到該地區平均年降雨量的20%。

勞夫和他的同事制定了一個等級系統，將大氣河風暴分為一到五級，其中五級是最強的。他說，從灣區到俄勒岡州邊境 ，這場風暴的強度預計為3級或4級。國家氣象局表示，到周日，尤里卡（Eureka）和門多西諾縣（Mendocino County）沿海地區的降雨量可能會超過10吋，該局對該地區發布了洪水警示。

北灣預計降雨量為6至9吋。金門大橋以南的雨量將會比較少，到周日，舊金山的降雨量將達到2至4吋，東灣和半島降雨量為2至3吋，南灣降雨量為2吋。