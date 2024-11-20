我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

本季首場氣流河風暴 灣區估將連降5天雨

編譯林思牧╱綜合報導
本季第一場氣流河風暴周三至周日給灣區帶來降雨。(美聯社)
本季第一場氣流河風暴周三至周日給灣區帶來降雨。(美聯社)

國家氣象機構早已預告今年秋冬將是反聖嬰現象（La Nina），但乾燥的氣候20日起終於會因強大風暴系統而改變，灣區連續五天都有很高的降雨機率。

過去九個月基本上是無雨的天氣，偶爾來一場雨，也只是讓路面微濕而已。氣象預報指出，本季第一場大氣河風暴（atmospheric river storm）將從周三開始侵襲北加州。這強大的系統預計將為灣區帶來一場喜雨。降雨將持續整個星期，周五降雨量將達到高峰，並可能在下周一之前給整個灣區帶來連續五天的潮濕天氣。

位於半月灣（Half Moon Bay）的金門氣象服務中心（Golden Gate Weather Services）的氣象學家努爾（Jan Null）說：「過去一個月，我們幾乎沒有遇到過0.1或0.2吋的降雨，但風暴之門終於將在周三開啟。」

聖地牙哥加大氣象學家勞夫（Marty Ralph）指出，這場風暴的暴風中心，會在蘇諾瑪縣的格內維爾（Guerneville）附近，進入通常所定義的灣區。到周日，俄羅斯河流域的降雨量最多可能達到9吋之多，也就是說不到一周的時段內，降雨量將達到該地區平均年降雨量的20%。

勞夫和他的同事制定了一個等級系統，將大氣河風暴分為一到五級，其中五級是最強的。他說，從灣區到俄勒岡州邊境，這場風暴的強度預計為3級或4級。國家氣象局表示，到周日，尤里卡（Eureka）和門多西諾縣（Mendocino County）沿海地區的降雨量可能會超過10吋，該局對該地區發布了洪水警示。

北灣預計降雨量為6至9吋。金門大橋以南的雨量將會比較少，到周日，舊金山的降雨量將達到2至4吋，東灣和半島降雨量為2至3吋，南灣降雨量為2吋。

國家氣象局表示，在聖塔克魯茲山脈和大蘇爾等海拔較高的地區，到周日為止總雨量可能會累積到3至4吋。「現在絕對是把雨傘拿出來的時候了，」位於蒙特瑞的國家氣象局氣象學家黃代爾（音譯，Dial Hoang）說：「如果可以的話，請在周三之前清理排水溝（storm drains）和屋簷雨水渠（gutters）。」

紅點處是蘇諾瑪縣最北端的格內維爾（Guerneville），這場氣流河風暴的中心...
紅點處是蘇諾瑪縣最北端的格內維爾（Guerneville），這場氣流河風暴的中心，預計會在格內維爾附近進入灣區。 (取材自谷歌地圖)

灣區 加州 邊境

上一則

舊金山10月吸毒亡人數降20% 創4年新低

下一則

9號公路維修路段 繼續全日封閉或單向交通管制

延伸閱讀

僑教中心志工吳文玉 服務超過15年 健康因素決定離開

僑教中心志工吳文玉 服務超過15年 健康因素決定離開
灣區本周迎多雨天氣 宜清理排水溝

灣區本周迎多雨天氣 宜清理排水溝
特殊的野餐

特殊的野餐
施比受有福 僑教中心志工年終感恩會 頒發褒揚狀

施比受有福 僑教中心志工年終感恩會 頒發褒揚狀
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者提供）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-15 01:20
愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
消息指出紐森買下馬連縣一處住宅，未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。（美聯社）

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

2024-11-16 21:52
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

怒摔搧臉摀嘴 灣區華人月嫂涉虐嬰逃回中國 介紹人竟是她

2024-11-16 01:19
前阿縣警威廉姆斯(圖)因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞，被判處50年監禁或終身監禁。(縣警提供)

連開6槍「行刑式」槍殺亞裔夫婦 前阿縣警判終身監禁

2024-11-16 01:20

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種