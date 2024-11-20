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全球AI新創移民 紛遷往舊金山 川普鬆綁、減稅承諾 吸引投資

編譯組╱綜合報導
人工智慧創始人正從世界各地遷往舊金山。（美聯社）
人工智慧創始人正從世界各地遷往舊金山。（美聯社）

據「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，儘管總統當選人川普發誓要關閉邊境，驅逐數百萬無證移民，但如果你在總統大選兩天後參加舊金山金融區的移民創始人活動，將絲毫感受不到這一點。

事實上，在微軟（Microsoft）人工智慧AI中心舉行的這場座無虛席的晚間活動，氣氛熱烈。來自世界各地的創始人們一邊吃著披薩、喝著LaCroix，一邊討論著他們最近或即將搬到舊金山的事情，以及川普為經濟注入新活力的承諾。

馬特斯（Emmanuel Martes）正準備把自己的金融科技公司，從哥倫比亞的波哥大（Bogotá，Colombia）搬到舊金山。蘇本（音譯，Ben Su）目前正在為初創企業打造AI律師，他與其他加拿大創業者談到了搬遷到灣區的問題。

根據Crunchbase的分析，去年全球AI初創企業的風險投資有超過50%流向了灣區的公司，金額高達270億元。與此同時，加拿大各地所有初創企業籌集到的資金不到50億元。

自疫情以來，人們對舊金山的態度發生了逆轉，當時遠程工作和「厄運循環」（doom-loop）將白領們趕出了該地區。去年，隨著對AI的熱情升溫，許多觀察家收回了 「世界科技之都已死 」的預言。創業者們紛紛回流，他們放棄了俄勒岡州和蒙大拿州較低的稅率和寬敞的居住環境，選擇了在舊金山參加每晚都安排得滿滿當當的黑客松（Hackathon）、演示和交流活動。

現在，一批新的技術人員正在到來：他們是來自美國以外的創始人。他們說，舊金山是建立公司的首屈一指的地點。這些創始人本身就是一個風向標，表明以舊金山為中心的AI熱潮正在蓬勃發展。

Root Ventures投資開發者工具和應用AI的合伙人愛德華茲（Lee Edwards）指出，今天矽谷的許多科技領袖都是在1990年代移民到美國的。

愛德華茲將拐點追溯到2022年底，當時OpenAI向公眾發布了ChatGPT 3.5，使生成式AI的使用民主化。他指出，許多當時對軟體進行修補的人，現在都是將技術應用於各行各業和工具的創始人。

近50%的大型科技公司工程師和27%的初創企業工程師都在灣區。根據風險基金SignalFire的研究，舊金山的AI和機器學習（machine learning）初創企業也是早期風險投資的主要受益者。

這些創始人中，許多人都持有高技能工作簽證或正在申請中。有些人表示，川普放鬆管制和減稅的承諾將加速交易活動，為風險資本家投資初創企業釋放更多資金。

舊金山 AI 投資

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