Valencia街中置自行車道 改進方案出爐

多數沿街商家都參與了交通設計的討論過程，並對客流量的回歸持有樂觀態度。(圖／交通局提供）

舊金山 瓦倫西亞街（Valencia Street）自行車道中置概念自啟用以來，引發當地商家與騎行者的強烈反對，沿街商家稱其是「商街經濟殺手」，而騎行者也批評不安全。舊金山交通局（SFMTA）日昨公布了替代設計的最終方案，意味著距離中置自行車道的徹底拆除又近了一步。

交通局街道總監懷斯（Viktoriya Wise）18日承認，中置設計過於超前，難以讓社區適應。「如果有人臨時停車，那麼整條街道都會被卡住，十分不便。」

商家抱怨中置設計大幅減少了客流量，讓路邊停車位大幅度減少，抗議者甚至發起線上簽名，意圖罷免 現任交通局長。最終交通局妥協，提出將中置車道改為路邊車道的傳統設計。

新的設計將自行車道移至人行道和路邊浮動停車位之間，這樣停靠的車輛便能夠作為車流和騎行道之間的屏障，保護騎者的安全。

有居民指出，雖然這對騎行者更加友好，但是路邊停車位的數量依舊有限，停車難仍是個問題。

「我們需要移除79個停車和裝卸空間，但會增加摩托車停車位的數量。」交通局瓦倫西亞自行車道項目經理斯塔尼斯（Paul Stanis）說。

新的設計並非完美無缺。根據交通局公布的設計圖，路邊人行道會凸出一段「漂浮式公共休息區」（Floating Parklets），用於餐廳、咖啡 館額外的戶外用餐區域，或是公共休息區。

街道改進組織（Streets Forward）執行董事博恩海默（Luke Bornheimer）表示，服務員或行人都過於靠近自行車道，這可能會導致潛在的安全問題。

儘管仍有挑戰，但多數沿街商家都參與了交通設計的討論過程，並對客流量的回歸持有樂觀態度。