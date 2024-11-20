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9號公路維修路段 繼續全日封閉或單向交通管制

記者龔玥／聖荷西報導
圖為9號公路需要修復的路段。（加州交通廳X賬號）
圖為9號公路需要修復的路段。（加州交通廳X賬號）

加州交通廳（Caltrans）宣布，在灣區附近9號公路部分路段進行中的緊急維修和維護工作，將延至11月底。維修工作的地點從薩拉度加市的Sanborn Road到Redwood Gulch Road的9號公路（SR-9）。這一路段繼續實施全面封閉或單向交通管制措施。

這一交通調整的主要目的是清理倒下的樹木、碎片，修復排水系統，並重新平整斜坡，以確保道路的安全性和長期穩定性。

加州交通廳表示，封閉及交通管制時間安排為周一至周五，9號公路從Sanborn Road到Redwood Gulch Road之間的路段將全面封閉，時間為上午7時至下午5時。周六和周日，上述路段將實行單向交通管制，時間為上午7時至下午5時。預計施工將在2024年冬季完成，具體完工時間暫定為11月底。

封閉期間，駕車人需選擇替代路線，並應預留額外的出行時間。緊急車輛和當地居民將保留通行權，但需遵守工作人員指示以確保安全。加州交通廳將在施工區域設置CMS電子標誌及彎路指示牌，協助駕駛者導航。

加州交通廳感謝公眾的理解與支持，並儘快完成此次維修工作，為通勤者提供更安全的道路環境。

灣區9號公路部分路段施工地點。（加州交通廳X帳號）
灣區9號公路部分路段施工地點。（加州交通廳X帳號）

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