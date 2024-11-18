不滿馬斯克挺川普 百萬X用戶紛紛轉投Bluesky

據BlueSky的數據，選舉後的短短一周內，新用戶激增逾125萬，且仍以每日百萬新用戶的速度增長。(美聯社）

由於X平台（前推特 平台）執行長馬斯克 （Elon Musk）在美國總統大選期間強力支持川普的政治背書傾向，致使數百萬用戶紛紛離開X，湧向社交媒體新貴BlueSky。根據媒體舊金山標準（San Francisco Standard）的報導，這款由推特（Twitter）前執行長多西（Jack Dorsey）創建的平台，自選舉結束後用戶數量激增，成為X以及Meta旗下Threads 平台流失用戶的避風港。

根據BlueSky的數據，選舉後的短短一周內，新用戶激增逾125萬，且仍以每日百萬新用戶的速度增長。截止上周五，BlueSky的全球用戶總數超過1700萬，比10月底增長30%以上，成為社交媒體市場中一顆冉冉升起的新星。

2023年2月，Bluesky以邀請制的方式低調上線，期望通過小規模測試來穩步擴展。然而最近一周，這一平台在蘋果和谷歌應用商店中躍居免費應用下載榜首。

用戶大規模轉移的原因與X平台的現狀息息相關。X自2022年更名以來，平台功能和文化發生巨變，導致許多忠實用戶失去信心。一些知名人士和機構選擇退出，包括英國報紙「衛報」、CNN記者雷蒙（Don Lemon）等。

BlueSky的設計初衷以及優勢，在於提供一個去中心化的社交媒體體驗，讓用戶能夠更靈活地控制個人界面。用戶可以自定義演算法，創建符合個人興趣的專屬內容流，從寵物照片到專業新聞應有盡有。此外，BlueSky支持以網站地址作為使用者名稱的功能，對於記者、運動員等公眾人物，為身份驗證提供了便利，減少了仿冒帳戶的問題。

BlueSky執行長格雷伯（Jay Graber）表示，Bluesky目前的規模雖然仍遠不及競爭對手Threads和X，但這種突飛猛進的增長，迫使團隊幾乎徹夜不眠地解決平台運行中的技術故障、內容審核和用戶管理問題。據第三方網站估算，Meta的Threads擁有2.75億月活躍用戶，而X則約有6億用戶，而真實數字則要更多。

BlueSky執行長格雷伯（Jay Graber）。（取自格雷伯Bluesky帳號）

Bluesky的設想始於推特聯合創始人多西的願景。他希望建立一個「去中心化」的社交媒體網絡，擺脫單一公司或個人對社交平台的絕對控制，賦予用戶更多的自主權。為實現這一目標，Bluesky允許多方參與管理和決策，從根本上改變了傳統社交媒體的營運模式。

多西將這一項目命名為「Bluesky」，並於成立初期獲得推特的資助。隨著2022年馬斯克收購推特後，Bluesky與推特的關係告終，平台開始獨立營運。最終，Bluesky轉型為一家公益性公司，這種結構允許公司在盈利的同時，更注重對社會的積極影響，而非單純追求股東利益最大化。