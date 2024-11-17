陳小焱當選金山11區市議員 寫第一代中國移民歷史

圖為陳小焱競選派對合影。（記者劉先進／攝影）

根據16日晚間最新消息，舊金山 第11區候選人陳小焱（Chyanne Chen）擊敗賴天宸（Michael Lai），成功當選。陳小焱創下多個記錄，將成為11區首個華裔 市議員。年輕時從中國廣州移民 美國的她，也是中國大陸第一代移民首個直選成功的縣議員（supervisor）。這意味著，舊金山華裔力量正在崛起，除了現任第一區市議員陳詩敏連任成功，市議會新增一名華裔市議員。

16日下午最新票數統計顯示，陳小焱得票1萬1971票，領先賴天宸190票。舊金山紀事報晚上宣布，陳小焱勝選。

根據16日晚間最新消息，舊金山第11區候選人陳小焱擊敗賴天宸，成功當選。（記者劉先進／攝影）

陳小焱對本報表示，感謝所有義工的辛勤耕耘，競選團隊是跨族裔和跨世代的，包含各種族裔，有年輕人和老年人，大家有著相近的價值觀和共同願景。未來在市議會，希望和所有市議員、候任市長羅偉一起工作，化解分歧，齊心協力，共建美麗的社區。「舊金山屬於大家，希望這個美麗的城市，為所有到來的人提供機會。」

康曲柯士達縣社區大學校董、亞太裔聯盟（API Coalition）主席李建（Andy Li）表示，根據他匯總的資料，陳小焱是首個中國大陸第一代移民直選縣議員成功的候選人。就在前幾天，都布林的華裔胡欣，也創造歷史，成為首個中國大陸第一代移民直選成功的市長候選人。

陳小焱在第11區居住24年，會說國、粵和英文。在伽利略高中就讀，本科畢業於戴維斯加大經濟管理學，碩士在在康奈爾大學學習產業勞動關係，目前在讀伊利諾大學香檳分校教育學博士。她曾在國際服務業僱員工會SEIU工作，現任美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席。

陳小焱的競選綱領包括，多管齊下，利用治療和預防，增強公共安全，遏制毒品和遊民危機。比如利用警員抓捕犯罪，並增強就業、教育、精神健康服務、醫療服務等資源，讓民眾安居樂業。