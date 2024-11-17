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支持關閉海旁公路 金山第4區市議員殷嘉立或面臨罷免

記者劉先進／舊金山報導

因為投票支持永久性關閉海旁公路（great highway）的K法案，金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio），面臨區內選民強烈反對。舊金山紀事報報導說，罷免行動活躍者格林博格（Richie Greenberg）考慮發起針對他的潛在罷免。華裔社區領袖表示，還在觀望討論中，罷免是其中選項之一。

格林伯格此前發起罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）的提案未能收集到足夠的簽名，後來另一項提案成功通過，罷免了地檢長。他正在為新的政治行動委員會「罷免大軍」（Recall Army）招募義工，幫助心懷不滿的日落區居民罷免殷嘉立。雖然金山總體上投票支持將海旁公路關閉，改造成公園，但殷嘉立在第四區的多數選民反對這一法案，該市其他周邊社區的選民也持反對態度。

殷嘉立對本報表示，對K法案造成的民眾傷害表示抱歉，但強調，關閉海旁公路的想法是由日落區的居民發起的。

他強調，關閉海旁公路的想法是由日落區的居民發起的，因為他們看到高速公路的一部分正在落入海洋，「我們不能再通車去戴利市了，而且已經立法規定無論如何都要關閉，所以K提案正在變廢為寶。」舊金山如今存在太多分歧，僅憑一個問題就罷免一位民選官員，無助於推動城市進步。「我尊重那些反對法案K的人，承諾與他們合作，確保解決他們所關心的問題。我們希望改善交通流量，為行人提供更安全的街道，我們可以共同努力，同時看到公園的好處。」

一直反對關閉公路的僑領招霞表示，暫時還在觀望中。希望金山公園局能延遲提交給海岸線委員會的關閉公路許可證申請。一旦延遲關閉，以後有機會將新法案放入公投阻止罷免。僑領林志斯說，目前有三個選項，罷免是其中之一。其二，各方面坐下來商討，不要執行關閉公路，兩年半之後做出改變。第三是，律師發起訴訟，強制讓關閉公路不執行。

罷免 投票 舊金山

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