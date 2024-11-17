舊金山市長專欄／迎聖誕 聯合廣場推出「冬日遊樂園」

市長布里德參與社區活動。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

隨著假日季節的到來，聯合廣場再次成為舊金山 的心臟地帶，展現歡樂、傳統與社區精神。今年，梅西百貨 的巨型聖誕樹亮燈儀式為節慶活動拉開序幕，再次彰顯這個地區作為假日目的地的重要角色。與此同時，我們很高興推出「冬日遊樂園」（Winter Wander-land）計畫，旨在傳播節日喜悅並振興舊金山充滿活力的市中心。

市長布里德參與社區活動。（布里德辦公室提供）

聯合廣場每年吸引近1000萬遊客，擁有超過480萬平方英尺的零售空間。僅在去年假日期間，就有超過160萬名遊客前來，這充分證明了廣場持久的吸引力。今年，從11月至12月，整個地區的商家將提供特別促銷、餐飲體驗和獨家購物活動，讓本地居民與遊客再次感受到聯合廣場在我們心中的特殊地位。

市長布里德參與社區活動。（布里德辦公室提供）

「冬日遊樂園」不僅是一場節日慶典，更是政府「舊金山未來藍圖」計畫中的關鍵部分，該計畫以振興市中心經濟為優先事項。自2022年以來，市政府已投入1500萬元用於活化市中心空間，包括「讓舊金山閃耀」（Let's Glow SF）燈光秀等活動，此活動將於12月6日至15日舉行。

今年較早時，我們推出了「款待、娛樂、藝術與文化、零售與旅遊行動計畫」，以應對如商店空置率、客流量減少和旅遊業復甦緩慢等挑戰。該計畫獲得了1300萬元的撥款支持，旨在重新構想公共空間，強化零售目的地，並打造一個充滿活力的多用途社區。

梅西百貨的巨型聖誕樹亮燈儀式為節慶活動拉開序幕。（布里德辦公室提供）

今年聯合廣場的假日活動令人目不暇接。跑華街將化身為「裝飾小徑」（Ornament Trail），展示由本地藝術家創作的大型節日裝置，配合節日燈光和現場表演。有賴於眾多贊助商的支持，位於市德頓街的兩個街區的「冬季步道」（Winter Walk）假日廣場將提供美食車、酒吧和北極風格的裝飾。

傳統景點如Safeway假日溜冰場和梅西百貨與愛護動物協會合作的「假日櫥窗」依然充滿魅力。遊客可以在露天流冰，或欣賞可愛的動物尋找新家園的溫馨情景。對於熱愛購物的居民，12月6日至7日的「吃喝盡在舊金山」快閃市集將匯聚超過65位創作家和藝術家，展現舊金山居民的創意與企業家精神。

節慶活動的高潮將是第49年的比爾．格雷厄姆猶太獨燈（Bill Graham Menorah）的點燈儀式，象徵著社區與堅韌精神，慶祝光明節。

創造一個安全且受歡迎的環境是我們的首要任務。我們已撥款400萬元加強安全措施，包括在假日期間將聯合廣場的舊金山警察局人員數量增加三倍。私人安保團隊、便衣警察和聯合廣場大使也將確保每個人都能安心享受節日活動。

今年假日季，聯合廣場邀請您重新發現其魔力。不論是漂亮的燈光下流冰、尋找完美禮物，還是融入社區傳統的溫暖，這裡總有適合每個人的活動。

聯合廣場不僅僅是一個目的地，廣場代表了舊金山堅韌、創意與精神的體現。讓我們攜手慶祝，支持本地商戶，共同分享這特別的歡樂時光。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德