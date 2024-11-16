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加州10月數千人失業 南灣就業反增

編譯組／綜合報導
EDD最新報告指出，加州10月數千人失業，南灣與半島地區則新增工作機會，整體就業表現平平。(取自EDD官網)
EDD最新報告指出，加州10月數千人失業，南灣與半島地區則新增工作機會，整體就業表現平平。(取自EDD官網)

加州就業發展部門(Employment Development Department，簡稱EDD)15日發布報告，灣區10月工作機會增加，但加州則削減數千個職位。

「聖荷西信使報」報導，南灣與聖馬刁地區10月皆增加工作職位，但東灣失去數千個就業機會。儘管灣區九縣就業機會增加，但仍遠少於9月新增數千個工作。

「灣區經濟研究所」(Bay Area Economic Institute)執行主任貝利薩瑞奧(Jeff Bellisario)表示，明顯可見，灣區未處於工作機會增長模式，預期今年剩餘時間將持續出現就業波動趨勢，並希望2025年經濟狀況可以更加明朗。

EDD報告指出，加州雇主10月裁員5500人。「BMO資本市場」首席美國經濟學家安德森(Scott Anderson)表示，不幸的是，無法將加州與灣區的就業數據疲弱歸咎於佛羅里達颶風，在全國大選之前，就業明顯下降。

加州10月失業率自9月的5.3%惡化至5.4%，是加州近三年來的最高水平。

「加州經濟持續研究中心」主任李維(Steve Levy)分析，儘管灣區擁有優秀公司機構與員工，但當地經濟仍在掙扎當中，若施行新關稅、反移民與巨額赤字政策，前景將更糟糕。

還好灣區雖然裁員，但科技公司在人工智慧等部分產業增加就業機會，增聘幅度甚至超過裁員規模。科技業10月增加數千名員工，是該地區最強勁產業之一。

「Beacon Economics」依據EDD報告數據，列舉以下關鍵產業就業表現：

•科技公司10月在南灣增加2200個工作機會，在聖馬刁地區增加1400個職位，東灣則減少1000個工作。

•旅館與餐廳產業部分，聖馬刁地區裁員1600名員工，南灣減少200個工作。

•10月行政支援職務減少2500個職缺，其中包括文員、秘書、簿記員、辦公室人員。東灣裁員900人、南灣減少800個工作，聖馬刁地區減少700個職務。

總部設在聖荷西的智庫「矽谷合資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，目前灣區就業市場平平，若考量當前局勢，包括國際不穩定、政治不確定性、利率波動及通貨膨脹，卻仍可增加就業機會，並連續數月實現正增長，就已是一項成就。

加州失業率5.4%是自2021年12月以來的最高水平，莫瑞斯律師事務所(Duane Morris)就業律師、前EDD主任貝尼克(Michael Bernick)指出，醫療保健與政府機關是過去幾年支撐加州就業的唯一兩個主要產業。

安德森警示，灣區與北加州2025年的就業成長，將比2024年更差。他相信，加州將繼續增加就業機會，但是以較緩慢步伐前進。灣區與加州的就業成長，將於未來數月持續溫和成長。

就業 加州 灣區

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