我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

「你最好留在這」柯瑞對話湯普森 真情流露互動有趣

記者劉先進／舊金山報導
賽前介紹客隊球員環節，湯普森在萬眾歡呼中登場。（記者劉先進／攝影）
賽前介紹客隊球員環節，湯普森在萬眾歡呼中登場。（記者劉先進／攝影）

金州勇士舊將、四冠功臣湯普森（Klay Thompson）回歸大通中心的比賽，既有滿滿的溫情回憶，也有昔日好友柯瑞 (Stephen Curry)的垃圾話。柯瑞投進關鍵三分後，不僅做出經典的晚安慶祝動作（Night Night），還指著球衣，對球迷和湯普森大喊，「你最好留在這裡。」（You better stay here）。

湯普森首次進攻就是面對柯瑞防守。（記者劉先進╱攝影）
湯普森首次進攻就是面對柯瑞防守。（記者劉先進╱攝影）

湯普森2022年隨隊奪得第四冠，在勇士隊史的地位自不待言。球隊在2023年拿出兩年4800萬的續約合同，但湯普森認為自己價值更高，當即拒絕。不過，他在上賽季打出糟糕表現，場均17.9分，命中率為生涯最低。附加賽10投0中，是掙扎投籃的註腳，也是勇士敗北國王的原因之一。夏季他選擇加盟達拉斯獨行俠。

湯普森賽前投籃。（記者劉先進╱攝影）
湯普森賽前投籃。（記者劉先進╱攝影）

12日的比賽，也是他首次作為對手，回歸灣區大通中心。球隊禮遇有加。現場近2萬球迷，人手一個湯普森奪冠時穿的船長帽。當湯普森在開賽三小時前進入球館時，400名勇士員工頭戴船長帽，在走廊上列隊熱烈歡迎，讓湯普森措手不及。

勇士本打算在開球前讓柯瑞講話，感謝湯普森對球隊的貢獻，但湯普森和柯瑞短訊後決定，將關注力放在比賽上，取消講話。賽前介紹客隊球員環節，播放致敬湯普森視頻，他也在萬眾高呼中出場。為了避免太過情緒化，格林甚至提前看了視頻。湯普森在賽後也表示，「我已做好準備，不想哭」。

柯瑞投中關鍵球，做出拉球衣慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中關鍵球，做出拉球衣慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）

湯普森和柯瑞比賽中的互動頗為有趣。兩人多次攻防對位。湯普森首次拿球，就背打柯瑞，造成後者犯規。他本場拿到賽季最高的22分，三分球12中6，投中第一個三分，還模仿柯瑞抖肩的慶祝動作。有一次連續命中三分後，湯普森在柯瑞面前做出望遠鏡的手勢，表明自己準星好。柯瑞則搖頭示意。湯普森賽後說，非常感謝球迷，船長帽意義非凡，「因為我是一個充滿激情的『船夫』。在人群中看到很多熟悉的面孔，這是一種溫暖的感覺。」

柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞在最後3分10秒砍下12分，包括28.5秒時的後撤步三分。得分後，柯瑞做出晚安慶祝動作，還真情流露、指著球衣對球迷和湯普森大喊「你最好留在這裡」。格林說，「每次都這樣」（Every time）。

柯瑞說，比賽一直打到最後一刻，這絕對是特別的回憶，「讓我們回想起湯普森在這裡的13 年、四次冠軍和取得的一切成就。然後翻開新的一頁，來到如今的位置。」

柯瑞 勇士 灣區

上一則

AMD將裁員千人 網路教育公司Chegg今年二度裁員

下一則

金山將取消1.4萬街邊停車位 居民憂慮 盼無人車解決難題

延伸閱讀

「最好留在這」柯瑞怒噴湯普森的這句垃圾話 火了

「最好留在這」柯瑞怒噴湯普森的這句垃圾話 火了
NBA／湯普森「只想贏球」不後悔離開勇士

NBA／湯普森「只想贏球」不後悔離開勇士
NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠
NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？媒體曝兩人共同點

NBA／字母哥與柯瑞在勇士聯手機會大？媒體曝兩人共同點
NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森

NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑