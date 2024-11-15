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交通局財源不足赤字擴大 舊金山纜車可能停運

記者王子涵／舊金山報導
舊金山纜車有可能被削減，以應對財政萎縮。（取自市交通局官網）
舊金山纜車有可能被削減，以應對財政萎縮。（取自市交通局官網）

舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）13日表示，若交通局沒有在明年夏天找到新的資金或撥款來源，將面臨「嚴重」且「令人恐慌」的公車和地鐵服務削減，其中最受遊客歡迎的纜車（Cable Cars）將有可能停運。

本次選舉中L提案的失利致使該機構的財務前景更加暗淡。L提案計畫向如Uber、Lyft等叫車服務徵收服務稅，預計每年為交通系統產生約2500萬元的收入。

譚沐霖還表示，在共和黨總統候選人川普重返白宮，且共和黨掌控國會後，意味著「額外的聯邦援助不可能到來」，加州的預算赤字也意味著來自州政府援助的可能性大大降低。

儘管交通局尚未提出具體的服務削減計畫，但在13日的小組會議中，工作人員提到了可能得削減措施。

Muni預計在2026至2027財年面臨每年2.39億至3.22億元的赤字，其年預算為14億美元。三條纜車線路將有可能被暫停，包括California、Mason和Hyde線路；市場街的F線纜車也將停運，預計每年將節省約3300萬元，但這可能對旅遊業造成嚴重的負面影響。

除此以外，最繁忙的路線的服務頻率也將減少，若1、14、38路公車和六條字母輕軌線的頻率降低一半，則每年可剩下7100萬元。公車的運營頻率從每5分鐘一班延長至每10分鐘一班，輕軌從每10至15分鐘一班延長至每12至20分鐘一班。

暫停載客量較低的巴士路線，包括1X、2、6、12短程、16、21、27和31路，預計每年可節省約3200萬元。在城市南半部山區停運巴士路線可額外節省3100萬元。

削減夜間服務可節省1400萬元。

「提出的服務削減計畫不是已經計畫好的，這是我們希望避免的情況」。譚沐霖說，但他指出，大規模的服務削減是「可能且真實的」。

9月份Muni的日間乘客量達到疫情後高峰，每日52.1萬人次，約為2019年水準的74%。周末乘客量已恢復至92%，該數據不包括街車和纜車。

Muni工作小組也將在未來幾個月內開會，尋求增收方法。交通官員希望在2026年將一項交通資金措施納入選票，但今年在薩克拉門托的類似努力未成功。

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