消防守護者坎貝爾26年傑出貢獻 庫比蒂諾商會致敬

庫比蒂諾商會表彰坎貝爾(右)。(記者龔玥／攝影)

庫比蒂諾商會近日在年度STAR頒獎典禮上，表彰了聖塔克拉拉縣消防局高級消防計畫審查員坎貝爾（Rob Campbell），感謝他在過去26年中為社區消防安全所作的傑出貢獻。

庫比蒂諾商會作為非營利性商業組織，一直與政府、教育機構、非營利組織和私營企業合作，致力於打造一個可持續發展的健康社區。本次頒獎典禮上，坎貝爾的貢獻受到來自社區和商會成員的讚譽。

坎貝爾畢業于馬里蘭大學，擁有消防工程學士學位，預計2025年完成哥倫比亞南方大學的創業MBA課程。2003年，他加入了聖塔克拉拉縣消防局，從一線員工逐步晉升為管理崗位，成為保障庫比蒂諾和周邊區域消防安全的核心人物之一。

在當前的崗位上，坎貝爾負責管理一組消防計畫審查員和協力廠商簽約專業人員，負責審查包括庫比蒂諾在內的聖塔克拉拉縣各類建築項目，確保消防安全合規。他曾擔任2006年史丹福體育場項目的消防負責人，在整個專案中主導消防安全檔的審查與現場檢查工作，確保消防系統安裝達標。

坎貝爾還在2014至2022年期間擔任Scott's Valley Fire消防區董事會成員，同時活躍于消防工程師協會、國家消防協會和加州 自動火災報警協會等多個專業組織。他在制定社區安全法規方面發揮了關鍵作用，並通過指導團隊，確保每一個專案的安全性和規範性。

庫比蒂諾商會感謝坎貝爾的工作，稱他的貢獻難以量化。他不僅為庫比蒂諾的家庭和企業帶來安全保障，更為社區的急救人員提供了強有力的支援。