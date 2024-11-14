侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱
屋崙國際機場新名稱的爭議截止到目前，由舊金山取得了勝利。近日，一位聯邦法官批准了舊金山市府針對屋崙機場使用「舊金山灣」（San Francisco Bay）字樣的禁令動議。
這意味著屋崙港口局須立即停止使用「舊金山灣屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）的新名稱。
法庭文件顯示，聯邦法官希克森(Thomas Hixson)12日發布裁決，認為舊金山國際機場（SFO）的商標權受到侵害，且屋崙將不能再任何促銷活產品中使用「舊金山灣」的字樣。
去年五月，為吸引更多國際遊客、增加屋崙在舊金山灣區的地理辨識度，管理機場的屋崙港口局不顧舊金山市府的抗議，通過了機場名稱的更名提案。
爭議最終演變為法律糾紛，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，舊金山機場為創立維護SFO的商標花費數百萬元的資金。而若屋崙同樣使用舊金山灣的字樣，舊金山國際機場將損失慘重。
屋崙港口局發表聲明表示：「法院的裁決認為，SFO所指控的三種混淆中，有兩種是沒有根據的。法院命令暫時凍結OAK的新名稱，是基於第三種所指稱的混淆：旅客可能認為OAK隸屬於SFO。當然OAK與SFO並無關聯，而是為灣區旅客提供方便且位於中心的選擇。」
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