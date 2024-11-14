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侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱

記者王子涵／舊金山報導
舊金山灣屋崙國際機場。（取自屋崙港口局）
舊金山灣屋崙國際機場。（取自屋崙港口局）

屋崙國際機場新名稱的爭議截止到目前，由舊金山取得了勝利。近日，一位聯邦法官批准了舊金山市府針對屋崙機場使用「舊金山灣」（San Francisco Bay）字樣的禁令動議。

這意味著屋崙港口局須立即停止使用「舊金山灣屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）的新名稱。

法庭文件顯示，聯邦法官希克森(Thomas Hixson)12日發布裁決，認為舊金山國際機場（SFO）的商標權受到侵害，且屋崙將不能再任何促銷活產品中使用「舊金山灣」的字樣。

去年五月，為吸引更多國際遊客、增加屋崙在舊金山灣區的地理辨識度，管理機場的屋崙港口局不顧舊金山市府的抗議，通過了機場名稱的更名提案。

爭議最終演變為法律糾紛，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，舊金山機場為創立維護SFO的商標花費數百萬元的資金。而若屋崙同樣使用舊金山灣的字樣，舊金山國際機場將損失慘重。

屋崙港口局發表聲明表示：「法院的裁決認為，SFO所指控的三種混淆中，有兩種是沒有根據的。法院命令暫時凍結OAK的新名稱，是基於第三種所指稱的混淆：旅客可能認為OAK隸屬於SFO。當然OAK與SFO並無關聯，而是為灣區旅客提供方便且位於中心的選擇。」

屋崙機場被法官勒令停止使用有「舊金山灣」字樣的新名稱。（美聯社）
屋崙機場被法官勒令停止使用有「舊金山灣」字樣的新名稱。（美聯社）
舊金山國際機場SFO近期更新商標設計。（SFO提供）
舊金山國際機場SFO近期更新商標設計。（SFO提供）

舊金山 屋崙 灣區

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