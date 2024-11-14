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灣區本周降雨 周末夜晚低溫近30℉

編譯組╱綜合報導
灣區本周末將出現降雨和寒冷天氣，夜間氣溫將降至華氏30多度。(電視新聞截圖)
灣區本周末將出現降雨和寒冷天氣，夜間氣溫將降至華氏30多度。(電視新聞截圖)

信使報（Mercury News）報導，灣區本周末將出現降雨和寒冷天氣，夜間氣溫將降至華氏30多度的冰點。周六（16日）可能出現一天乾燥天氣。

據美國國家氣象局稱，與本周早些時候一樣，真正的較大雨勢可能會落在北灣及其內陸地區，而東灣和南灣的降雨量預計要小得多。

氣象學家莫鐸克（Brayden Murdock）周三早些時候說：「這將與我們幾天前看到的情況非常相似，也許不會那麼嚴重。即將開始出現的情況是，各地的天氣都會變得更加寒冷。」

事實上，下一個天氣系統更明顯的變化可能不是預期降雨量，而是低溫。到周末，該地區大部分地區的夜間氣溫將降至華氏30多度。一些最冷的地方可能降至冰點附近。

氣溫下降是兩股冷鋒向該地區移動的結果。莫鐸克說，這兩個系統都從阿拉斯加海灣帶來了冷空氣，是噴流模式的一部分，使氣流比正常情況下更冷。

氣象部門發布了高浪（high surf）警報，並延長至周六上午11時，同時還發布了海灣沿岸洪水警報，將持續至周日（17日下午1時。

「我們將迎來大浪，」莫鐸克說，「大幅漲水即將到來。這個系統在太平洋上空的強度更大，在水面上產生了每小時50哩的風速，從而產生了大浪。」

莫鐸克說，除了大浪，加州沿岸的海灘也將出現帝王潮（king tides）。

他說：「它們將比正常情況高出大約一呎到一呎半。這要看你在哪裡，是哪一天，但在上午9時到中午之間，潮汐會非常大。所以如果你要去海邊，一定要注意。」

在山區，據氣象服務部門稱，周三抵達的系統預計將在395號州公路（Highway 395）以西 5500 呎以上的地區帶來 2-4 吋的積雪，並在太浩湖（Lake Tahoe）西側帶來 1-4 吋的積雪。

莫鐸克說，灣區的降雨預計將持續到周四（14日）和周五（15日），周四的降雨總量可能是本周最大的。暴風雨將在北部灣帶來 「5-10% 機率 」的雷暴天氣，然後南下，並在周六帶來乾燥天氣。

「然後在周日，我們將迎來另一個前鋒，它將帶來另一個雨天，」莫鐸克說，「但雨勢會小很多。一旦這股鋒面過去，下周就會進入乾燥期。」

灣區 加州 洪水

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