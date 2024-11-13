詐騙手法翻新 日落區警局14日辦防範講座

購物季舊金山警察局將舉辦防詐騙教育講座。（受訪者供圖）

為了幫助社區居民防範各種詐騙手段，舊金山 警察局（SFPD）將於14日（星期四）下午6時至7時，在日落區塔拉瓦爾警察分局（Taraval Police Station）舉辦一場防詐騙教育講座。此次活動將以廣東話為主要語言，旨在向社區居民傳授防詐騙知識，提高警惕性。

講座由塔拉瓦爾警察分局局長Brien Hoo、舊金山地檢處受害者維權專員朱瑞良（Wesley Chu）以及舊金山警察局社區參與部門的Eddie Wu主講。這項活動由第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）共同贊助。

講座將涵蓋電腦詐騙、愛情詐騙、投資 詐騙、社交媒體詐騙及電話詐騙等多種詐騙形式，並教導與會者如何識別和防範這些詐騙手段。舊金山警察局鼓勵社區成員積極參與，幫助傳播信息，共同保護家人和朋友免受詐騙之害。

市議員殷嘉立辦公室呼籲華裔 居民積極參加，共同增強反詐騙意識。

舊金山警察局此次推出的防詐騙教育講座，正值網絡詐騙和電信詐騙案件不斷上升之際，尤其是針對老年人和不熟悉科技的社區成員。主辦方希望通過這次講座，提高公眾對詐騙手法的辨識能力，並且能夠有效地保護個人信息和財產安全。

警官Brien Hoo表示，警方目標是讓社區成員了解最新的詐騙手段，並為他們提供實用的防範技巧，幫助減少詐騙案件的發生。此次活動除了介紹不同類型的詐騙形式，還會針對常見的詐騙情境提供案例分析，幫助居民學會如何應對詐騙情境並保護自己。

此外，講座還會介紹如何使用地檢處的受害者維權資源，以幫助那些已經成為詐騙受害者的人士獲得法律援助和支持。

舊金山警察局希望通過此類活動，推動社區間的信息共享和相互支持，讓更多居民能夠及時識別詐騙，避免上當受騙。