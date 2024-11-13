東華醫院同樂日 為米慎弱勢免費健檢 吸引大批居民參加

東華醫院健康同樂日，為弱勢社區提供免費健康檢查。（記者李怡／攝影）

東華醫院於上星期六舉辦外米慎社區健康同樂日，以提升社區居民的健康意識並促進公共健康。此次活動吸引數百名社區居民參加。他們在現場接受免費健康檢查及獲得健康教育資訊。

此次健康同樂日由東華醫院、CCHP、Balance by CCHP、社區青年中心 (CYC) 及海洋大道長老教會(Ocean Avenue Presbyterian Church) 共同主辦，致力於滿足社區對醫療服務的需求，讓居民更方便地獲取基本健康服務，並強調定期檢查及健康生活方式的重要性。

參加者當日除了可在現場接受 COVID-19疫苗、流感疫苗 、血壓檢測 、血糖測試及乙型肝炎檢測等多項服務外，還能夠獲得有關心理健康、慢性病預防及健康生活習慣的教育資訊。

主辦單位表示，此次活動充分展現了東華醫院推動多元文化社區健康的努力，以及促進健康公平的承諾。通過舉辦健康同樂日，東華醫院進一步實踐了其使命，將重要的基礎醫療服務帶入社區，特別是服務弱勢群體，鼓勵居民積極管理自身健康。

東華醫院行政總裁張建清表示：「很高興看到社區居民對健康同樂日的熱烈支持。外米慎區很少舉辦這類活動。東華醫院很榮幸能夠與政府部門及社區夥伴攜手合作，將健康資源直接帶入社區，幫助區內的弱勢居民。這次活動體現了東華醫院的承諾：不論種族、宗教、性別或經濟狀況，我們確保每一位居民都能獲得必要的醫療服務。」

張建清提醒社區居民，現在正是加入健康保險的好時機，特別是還未投保的人士。

CCHP及其子品牌 Balance by CCHP 提供多種社區健康保險計畫，合資格人士還可以獲得財務援助。

東華醫院特別感謝所有合作夥伴的支持，使本次活動取得圓滿成功，包括 UCSF Health、舊金山 市公共衛生局、Community Living Campaign、Community Well、Mission Neighborhood Health Center、Latino Task Force、安樂居、舊金山市消防局、市公共圖書館、安老自助處、SF Hep B Free 及Mission 青年會。